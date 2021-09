Las pugnas por las comisiones. Este lunes se reunieron en privado los coordinadores de las seis fuerzas políticas en conocido restaurante de la ciudad. Ahí, el líder de lo que será la bancada mayoritaria morenista, Feliciano Castro Meléndrez, negó estar negociando con el PAS el traspaso de un legislador pasista a las filas guindas para reunir los 21 que ocupan para la mayoría simple. Ahí mismo, el político, uno de los hombres más cercanos al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, hizo gestos de desagrado cuando supo que el PAS aspira a encabezar 10 de las 27 comisiones en el Congreso Local. Minutos después, Feliciano adelantó que proporcionalmente a ellos les toca encabezar 14 comisiones, 5 al PRI, igual número al PAS, mientras que el PAN, el PT y MC tendrían una cada uno. Por lo pronto, un primer acuerdo fue que el PAS presidirá la Mesa Directiva durante el primer año de legislatura, y las vicepresidencia serán para Morena y el PRI.

La marca. Dicen que el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, llegó “con todo” a la tercera reunión nacional de sus pares, presidida por el director nacional de la institución, Enrique Ku Herrera, que se realiza en la Ciudad de México. Más temprano que tarde salió el motivo del ánimo que traía: la institución que dirige sigue colocada como referencia nacional e internacional con eso de la carrera de pilotaje de drones. Por ejemplo, fueron llamados para dar capacitación a los comunicólogos de la empresa TV Mexiquense, en el Estado de México, estuvieron presentes en la Feria Aeroespacial México 2021 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros eventos. Con razón, dicen unos, anda volando.

Aunque no le guste. “En política nada es casualidad y todo acto tiene su significado”, dice una vieja sentencia. Esto bien se podría aplicar a la negativa del alcalde de Mazatlán para hablar de los acuerdos que debe hacer con el líder estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. El morenista deberá, en los próximos días, acordar el reparto de cargos y plazas laborales, ya que llegó a la reelección en alianza con el PAS. Se sabe que las negociaciones han sido ríspidas y no es de sorprenderse tomando en cuenta los antecedentes: en sus primeras campañas electorales Benítez Torres acusó a Cuen Ojeda de ser un político corrupto y cacique de la UAS. Al arrancar las recientes contiendas, el morenista le habría pedido disculpas al pasista, pero como dice otro viejo adagio: “se perdona, pero no se olvida”.

Siempre sí. La alcaldesa de Guasave cambió de parecer de última hora y siempre sí rendirá protesta como diputada local el próximo 1 de octubre, ya que antes había dicho que se quedaría 20 días más en la presidencia municipal, pues la ley se lo permitía y su intención era vigilar algunas obras que estaban pendientes de concluirse, pero al final desistió. Luego de que Aurelia Leal López no aceptara la Secretaría de Pesca que le ofreció el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, decidió integrarse en tiempo y forma a la 64 Legislatura, pues asegura hay muchos temas pendientes que tienen que resolver, tanto para Guasave como para el resto del estado, destacando que ella piensa trabajar en equipo, pero que lo último que pueden esperar de ella, es que sea una levanta dedo, pues nunca ha actuado de esa manera ni lo piensa hacer ahora.

Sorprendidos. Vaya sorpresa la que se llevaron ayer un grupo de vecinos de la Ampliación Lomas del Valle, en Guamúchil, cuando notaron la presencia de maquinaria en el área verde donde construyeron un pequeño jardín y que pensaban que tenían asegurado con el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Pero resulta que el encargado de construir las viviendas del fraccionamiento, el arquitecto Enrique Romero, llegó al lugar con documentos en mano para reclamar lo que asegura es de su propiedad y afirmó que el Ayuntamiento le entregó el permiso de construcción porque cumplió con la documentación requerida. Sin embargo, los vecinos defendieron el jardín que han cuidado por más de dos décadas y que ahora podría desaparecer para dar paso a una plaza comercial que abarcaría, según se dijo, el tramo de la primera cuadra del sector, partiendo desde la avenida Matamoros. El conflicto apenas inicia y parece ser que tendrá que ser un juez el que decida a quién le corresponde la posesión de dicha área que está en disputa.