¿Y los encargados de la seguridad? Todos en la capital sinaloense se preguntan en dónde están los policías estatales y municipales, lo mismo que los integrantes de la Guardia Nacional que tanto presumen su presencia en la entidad para inhibir la delincuencia. Y es que por ningún lado aparecieron la madrugada de este martes cuando en al menos 30 puntos de la ciudad eran baleadas las cámaras de videovigilancia. Es más, ni el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, se asomó a ver qué pasaba, a pesar de estar contemplado por el gobernador electo para que repita en el cargo. Y ni qué decir de las fuerzas municipales. Nadie. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro prefirió llamar actos vandálicos la presencia de gente armada baleando cámaras y señalar a la Fiscalía por la falta de investigación en este tipo de hechos. Todos eludiendo la parte que les corresponde.

Comisiones. Por una cosa u otra, hay expectativa de saber a qué comisiones del Congreso del Estado irán los diputados locales ahomenses y, sobre todo, a qué posiciones. Se habla que los morenistas Juana Minerva Vázquez y César Guerrero se mueven para que les toque las presidencias, en tanto Cecilia Covarrubias cuando menos repetir en la presidencia que tiene: la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. La pasista Elizabeth Chía anda en las mismas. Dicen que es una rebatinga por las 27 presidencias de las comisiones. Hasta el 1 de octubre se sabrá si los tomaron en cuenta o los ningunearon.

No hay temor. Con todo y los antecedentes dejados por la tercera ola de contagios de covid-19, que elevó hasta 500 los casos activos en Mazatlán y una alarma generalizada en toda la entidad, el Ayuntamiento que preside el morenista Luis Guillermo Benítez Torres planea llevar a cabo la fiesta del Carnaval 2022. La Administración ya trabaja para realizar la edición número 124 del 24 de febrero al 1 de marzo del próximo año. En esta ocasión no se someterá a consulta ciudadana y las convocatorias para los concursos, así como la concesión de la venta de cerveza, ya fueron publicadas ayer. Ante las posibles críticas, el director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado, aseguró que se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar que la fiesta degenere en nuevos contagios. Sin embargo, no supo aclarar cuáles serían los protocolos. Habrá que recordar que este año no hubo Carnaval porque, a través de una consulta, los mazatlecos consideraron que no había las condiciones para realizar la fiesta debido a la pandemia del covid-19.

Pide apoyo. La alcaldesa de Guasave se reunió ayer con el sindicato de la Jumapag para hacerles entrega de uniformes como parte del contrato colectivo, y ahí aprovechó para pedirles que se ocupa que trabajen unidos ellos y la paramunicipal con el fin de sacarla del hoyo en el que está desde hace tiempo, y era lógico que la petición de solicitar el respaldo de esa agrupación es porque aún no ha llegado el recurso que prometió el Gobierno del Estado para ponerse al corriente con las quincenas que se tienen pendientes con ellos, así como con los jubilados. Aurelia Leal ya está por unirse a la 64 Legislatura del Congreso del Estado, pero se comprometió que desde allá también los apoyará con la gestión ante el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que se liberen esos recursos, que aunque sí serán de mucha ayuda, tampoco son la solución del problema, porque aún está pendiente el pagarle sus quincenas atrasadas a los empleados de confianza, ya que ellos no entran en el rescate que hará el Estado.

Los patriarcas de Morena. Llegó el momento que ya se veía venir en el municipio de Mocorito, a un mes y días de que asuma las riendas del Gobierno municipal la presidenta electa, María Elizalde Ruelas. Los grupos de simpatizantes y militantes de Morena ya tiraron las cartas sobre la mesa y dejaron claro sus posicionamientos; y aunque se llama a la unidad sin protagonismos ni imposiciones, la realidad es que el divisionismo y los encontronazos se avivaron después de la pasada presentación del equipo de transición presidida por María Elizalde, y justo el día de ayer, el grupo de morenistas liderados por Samuel Inzunza Sosa hicieron público su respaldo a la próxima autoridad del municipio porque afirman que respetarán los acuerdos que tome Morena y los cargos que designe. Pero ahí no quedó todo, ya que respondieron a los ataques de otros morenistas a los que señalaron que se han comportado como si fueran los herederos y patriarcas del partido. Aunque Samuel Inzunza no mencionó nombres porque dijo que “no hacía falta porque la gente ya sabe quién es quién”, el mensaje fue directo a uno de estos, Jesús Manuel Jiménez Gil. Por lo visto, la unidad de Morena en el pueblo mágico está lejos de lograrse.