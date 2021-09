No a un fiscal carnal. Ante la inminente “renuncia” de Juan José Ríos Estavillo a la Fiscalía General del Estado, quien de acuerdo con gente cercana a la próxima Administración morenista, tendrá una salida sin estridencias, han surgido algunas voces, como la del dirigente estatal del PRD, Marco Aurelio Vásquez, quien pidió al próximo gobernador, Rubén Rocha Moya, no designar a un “fiscal carnal”, como ha ocurrido en otros estados e incluso a nivel federal. El político habló de las aspiraciones de Óscar Fidel González Mendívil, actual comisionado de Atención a Víctimas, exprocurador general de Justicia en Sinaloa y exfiscal estatal en Guanajuato, pero no ve bien esta posibilidad, pues afirma que la llegada de este personaje al organismo “autónomo” sería la coronación, no solo de un fiscal carnal, sino de un interlocutor de los hombres del poder económico en Sinaloa, tal como ocurrirá —añadió— con Javier Gaxiola Coppel, futuro secretario de Economía.

Exceso. En su afán de ser el fiscal general del estado, José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, opera una campaña de posicionamiento como si fuera a una elección popular. Lo que raya en el exceso es que socializa una encuesta en la que supuestamente va arriba, como cereza del pastel del cabildeo que trae y la busca de respaldo de sectores de la sociedad, lo que ha activado ante las versiones de que Juan José Ríos Estavillo dobló las manos y aceptó retirarse por las buenas como fiscal general del estado. Con los pasos que está dando, muchos ahomenses consideran que Polo Palafox se está alejando de que se le cumpla esa aspiración porque no se le toma en serio, además de que hay otros “gallones” para esa responsabilidad. En ese sentido, no son pocos los que lo descartan, pero unos más recuerdan que jamás pensaron que fuera a conseguir el fíat de notario público y lo tiene en sus manos.

Supervisados. Una comitiva del Gobierno de los Estados Unidos recorre por estos días Sinaloa. ¿El propósito? Verificar que la flota pesquera utilice de manera correcta los excluidores de tortugas en sus redes. Con antelación, personal de la Conapesca ya hizo lo mismo, pues del reporte de los inspectores dependerá que el camarón mexicano pueda recuperar la certificación para ingresar a los mercados norteamericanos, el cual perdió desde mayo de este año. De haber un resultado negativo, la producción que en estos momentos se captura en altamar sería de nuevo vetada y los productores perderían la posibilidad de obtener mayores ganancias que produce la exportación de las capturas. Esto aumentaría la crisis que amenaza con hundir a la industria pesquera del país, pues, por falta de recursos y la desaparición de subsidios para la compra de combustible, más de la mitad de la flota quedó amarrada en los muelles, sin la posibilidad de participar en el inicio de la temporada. Tan solo en Mazatlán, más de 260 embarcaciones permanecen inmovilizadas.

Poca seriedad. El problema que tienen los productores agrícolas en Guasave en cuestión de pagos es un tema de nunca acabar en la región, ya que los acopiadores siempre son impuntuales a la hora de saldar las cosechas que se les entregan. Solo en la temporada actual, han tardado cinco meses o más para liberar los cheque a los campesinos, por lo que muchos de ellos han perdido su buen historial crediticio en la Financiera Nacional debido a los retrasos que, para nada, es culpa de ellos;además, se ven obligados a pagar intereses por no cubrir el avío en el plazo estimado. Es increíble que, siendo este municipio uno de los mayores productores de maíz en todo el país, no existan reglas claras para proteger al sector, pues los bodegueros les pagan cuando les da la gana y tienen que andar buscando de dónde sacar dinero para sembrar en el ciclo que se avecina, solo porque en los centros de acopio nunca les han importado los contratos que se hacen con el productor, y no les pagan a pesar de que ellos ya vendieron la cosecha, por lo que se ocupa que haya castigos ejemplares para quienes incurran en esos atropellos.

A raya. Mientras que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que encabeza Pier Angely Camacho de Ortiz, analiza la posibilidad de brindar un apoyo financiero para que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) tenga la solvencia para hacer los pagos de fin de año, en el municipio de Mocorito ya se habla de salir muy a raya con el pago general de los beneficios de aguinaldo, salarios y otros a los trabajadores sindicalizados y de confianza. Guillermo Galindo Castro asegura que, como autoridad municipal, se han preocupado por dar certeza a los trabajadores municipales, debido que esta es una problemática que año con año se presenta y que es un antecedente en las Administraciones municipales.