Del equipo de Enlace a las secretarías. La presentación ayer del equipo de Enlace, que se encargará del trabajo de entrega-recepción por parte del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, reafirma lo que él mismo ha dicho: que no todos los que están en este equipo serán secretarios en su gabinete, pero sí al menos la mitad de ellos. Y es que entre el team que presentó ayer se encuentra el próximo secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien coordinará las tareas de la entrega-recepción, pero estará acompañado por Ruth Díaz Gurría, quien, pese a su juventud, tiene amplia trayectoria en el Gobierno federal y será la próxima secretaria del Bienestar. A la lista sume usted al ingeniero José Luis Zavala Cabanillas, quien pudiera ocupar la Secretaría de Obras Públicas o la de Administración y Finanzas, al fin que es de todas las confianzas de Rocha Moya. Los otros dos son Graciela Domínguez, quien podría asumir la titularidad de la Sepyc, y el empresario Javier Gaxiola Coppel, que ocupará la Secretaría de Economía y será un interlocutor muy importante entre el próximo Gobierno y el sector empresarial.

Desacuerdo. Dicen que el verdadero motivo de cancelar el punto de la despenalización del aborto no fue por las presiones y amenazas, como argumenta la élite morenista en el Congreso del Estado, sino porque no lograron los votos suficientes para dicha reforma a la Ley de Salud y Código Penal de Sinaloa. Y es que en la propia fracción morenista hubo división, ya que algunos no están de acuerdo en aprobar el tema, entre ellos el diputado ahomense Jesús Palestino. Si acaso tenían asegurados 20 votos, con lo que no hacían mayoría. Incluso, corrían el riesgo de que alguno que otro diputado se rajara de última hora. Así es que Graciela Domínguez, coordinadora de la fracción morenista, y los suyos tomaron como pretexto las supuestas amenazas en su contra de los grupos conservadores. ¿De cuando acá? El fondo es que no tenían los votos.

Inconformidad en aumento. La crisis de servicios con la que está cerrando la Administración municipal del morenista Emmett Soto es tan grave, que los vecinos inconformes con las fallas del servicio de recolección han bloqueado las calles en protesta con la misma basura que las cuadrillas de aseo no retiran. La presencia de grandes cúmulos de desechos en las esquinas se ha vuelto común desde el inicio de año debido a que los dos camiones recolectores con los que cuenta el Ayuntamiento no funcionan. Simultáneamente, los trabajadores de la Junta Municipal iniciaron un paro laboral en demanda del pago inmediato de salarios y prestaciones retenidas por la gerencia.

Agresión a líderes. Apenas el pasado 29 de agosto se dio la doble ejecución, en un restaurante de la ciudad, de los presidentes del módulo de riego Guasave y de la Red Mayor en el Distrito 063, y exactamente a un mes de haber ocurrido ese trágico suceso, fue privado de la libertad el dirigente del módulo de riego Río Fuerte tras ser agredido a balazos por hombres armados cuando viajaba en su camioneta por calles de su pueblo natal en el ejido El Progreso. La tarde de ayer fue encontrado su cuerpo por la carretera México 15, rumbo al municipio de Ahome, con algunas cartulinas en su cuerpo desnudo, situación que tiene consternado al sector agrícola de la región, ya que nunca se habían visto agresiones directas contra presidentes de módulos de riego en un lapso tan corto de tiempo, así que habrá que esperar a que la Fiscalía General del Estado sea quien averigüe al respecto, pues ya son tres familias que se ven afectadas dentro de ese gremio y hasta el momento no se han visto nada de resultados.

Ya está dicho. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la solicitud de reclamo hecho por la panista Claudia Singh, relacionada con la asignación de la diputación local por la vía de representación proporcional para integrar la 64 Legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa, por lo que ratificaron la posición que tenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) bajo el nombre de Gloria Himelda Félix Niebla. Tras un largo debate en el que presentaron varios recursos, por unanimidad fue rechazado el expediente 1745 debido a que carecen del requisito especial de procedencia al no analizarse algún planteamiento de convencionalidad o constitucionalidad que pueda ser revisado por la Sala Superior.