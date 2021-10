Tercer Piso

Un rotundo no. Este día, ambientalistas, deportistas, entre otros ciudadanos que se oponen al Proyecto Sendero a realizarse en el Parque Ecológico de Culiacán, cuya obra se detuvo por las manifestaciones, fueron convocados por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el fin de revisar el proyecto y la esperanza de convencerlos de que no sigan oponiéndose al mismo. Ahora, por parte del gobierno estatal están muy interesados en tener acercamiento con los defensores del Parque Ecológico, cuando semanas atrás fueron ignorados. Si tanta prisa tiene el Gobierno del Estado de invertir estos 18 millones lo puede hacer en muchas obras, como arreglo de caminos a algunos poblados, en las escuelas, compra de medicamentos para el Hospital Pediátrico, etc. La reunión que sostendrán ciudadanos con las autoridades al parecer no prosperará porque los ambientalistas siguen diciendo no al proyecto.

La prueba. Dicen que si el gobernador electo Rubén Rocha Moya quiere realmente apoyar a los productores de Sinaloa, tendrá que poner especial atención al proyecto de la planta de fertilizantes de Topolobampo. De hecho, los líderes del sector agrícola esperan que con ese tema se estrene. En la víspera de esto, el presidente del Consejo Agrario Permanente, Agustín Espinoza Lagunas, pidió su intervención ante las autoridades federales para que la planta opere con el fin de que haya fertilizante y a precio accesible para que los productores reduzcan los costos de producción. En la actualidad, al iniciar el ciclo agrícola, el producto está escaso y retecaro. Por eso, no solo Lagunes, sino que el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, Marte Vega, entre otros, están pegando el grito en el cielo para que el proyecto de la planta de fertilizantes se destrabe. Ya se sabrá el derrotero que tome el proyecto cuando entre Rocha Moya. No falta mucho.

Tema sensible. El fin de semana, Sinaloa vivió la polémica en torno al derecho al aborto que impulsan algunas organizaciones civiles en todo el país. La 66 Legislatura suspendió la discusión en último minuto al considerar que no se habían cumplido todos los procesos para su dictamen. Pero esto no apagó la polémica ,y organizaciones e instituciones que defienden la vida han elevado la voz para exigir que, en Sinaloa, el aborto sea penalizado. En plena homilía del domingo, el vicario general de la diócesis de Mazatlán, Jaime Aguilar Martínez, expuso un posicionamiento de la Iglesia sobre el tema. Dijo que, desde el momento mismo de la concepción, hay vida en el vientre de la madre y esta debe ser protegida. El llamado a los feligreses es a rechazar el aborto.

Rescate pendiente. A pesar que desde agosto pasado el gobernador le prometió a la entonces alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, de que la apoyaría para llevar a cabo un nuevo rescate financiero de la Jumapag, sobre todo con la intención de ponerse al corriente en los pagos que tienen atrasados con el sindicato, a final de cuentas todo indica que esa ayuda no podrá aterrizarse, ya que el propio Quirino Ordaz Coppel señaló que aún se estaba en búsqueda de esos recursos, pues los ingresos del Estado han sido bajos en los últimos meses. Así que una vez más tendrá que ser el Ayuntamiento el que le eche la mano a la paramunicipal para tratar de salir de ese embrollo, pues el Estado se ve complicado que los pueda ayudar, el problema es que esos atrasos en pagos no solo son con los empleados activos del sindicato, sino también con los jubilados y trabajadores de confianza, así que habrá que ver de dónde va salir tanto dinero para cumplir con todos.

Hablando de recursos. Con mucho ánimo se ha mostrado el alcalde electo de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, de cara a tomar las riendas del municipio, y aunque todavía no se conoce a su equipo de transición ni ha dado inicio el proceso de entrega-recepción, él ya dio a conocer un poco de los planes que tiene para su gobierno. Uno de los puntos que ha destacado es que se necesitan mil 800 millones de pesos para sacar adelante al municipio y asegura que entrará atendiendo las áreas de Turismo y Cultura, así como las actividades económicas y servicios públicos. Por otra parte, cabe señalar que la actual administración ha trabajado en dejar finanzas sanas según ha comentado anteriormente la alcaldesa, Pier Angely Camacho de Ortiz, así que los aguinaldos al menos ya los tienen seguros, ahora lo que tendrán que buscar es el ahorro para sacar adelante el año fiscal en los dos meses restantes, luego que concluya la actual administración municipal.