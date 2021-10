Proceso sin mucho ruido en el IEES. Este jueves inician las entrevistas al primer grupo de aspirantes a ocupar una de las tres plazas como consejeros del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que dejaron vacantes Jorge de la Herrán García, Perla Bueno y Martín Inzunza. En total son 10 aspirantes a ocupar estos tres espacios con una durabilidad de siete años y un muy jugoso sueldo. Pues bien, entre las y los aspirantes se encuentran Carmen Julieta Rodríguez Campos, Judith Gabriela López del Rincón, René Alejandro Lizárraga Velarde y la actual encargada de comunicación del Instituto, Marisol Quevedo, además del exdelegado de la Profeco, Arturo Ordóñez Mondragón. Completan la lista Efrén Ortiz Coronel, Melina León Verdugo, Hada Salazar Burgos, el ahomense Martín González Burgos y Enrique Llamas Medina. El proceso de selección está a cargo del Instituto Nacional Electoral y la decisión final para los elegidos como consejeros electorales estatales se sabrá el próximo 29 de octubre.

Choque de trenes. Caliente se puso el ambiente entre los abogados en la antesala de la renuncia del fiscal general de Justicia, Juan José Ríos Estavillo. El destape de José Luis Polo Palafox para ser el relevo puso nervioso a otro sector del gremio que lo rechaza no por su perfil, sino porque se les hace que con él no van a tener ni un vaso de agua, lo que los trae “paniqueados”. Por eso, tras el apoyo que el grupo de abogados encabezado por Melquiades Cervantes le dio a Polo Palafox, el líder de otro grupo, Francisco Javier Villarreal, desautorizó esto. Es decir, rechazan la postura de Cervantes, a quien señala que no es el vocero de todos los abogados, como si no se supiera que están confrontados. Dicen que Villarreal y los suyos se aprontan para golpear a Polo Palafox, creyendo que le hacen el trabajo sucio al gobernador electo Rubén Rocha Moya, a quien empezaron a “barbearle”. En los hechos, unos y otros lo que buscan son los privilegios del poder, no otra cosa.

Medida desesperada. En Escuinapa, los ciudadanos protestan bloqueando las calles con la basura que las cuadrillas del Ayuntamiento no pueden retirar. Y es que los camiones con los que cuenta el gobierno que encabeza el morenista Emmett Soto Grave se descomponen continuamente. La situación parece que no tendrá solución, al menos en lo que resta del presente mes, pues el Ayuntamiento revocó la propuesta para el arrendamiento de dos camiones recolectores por cerca de 10 millones de pesos. El contrato abarcaría tres años, lo cual fue considerado bastante caro para la magra economía de ese municipio costero.

Buenas intenciones. El alcalde electo Martín Ahumada Quintero ya dejó claro que pondrá orden en el tema de las nuevas sindicalizaciones que se den en el gobierno municipal, pues ya hasta solicitó informes sobre la antigüedad que tienen los empleados que fueron sindicalizados justo antes de que Aurelia Leal saliera de la presidencia municipal. Esto tras toda la polémica que se generara al salir a la luz pública que fueron 40 bases nuevas las que se otorgaron al sindicato del Satag y que muchas de ellas fueran brindadas a familiares de funcionarios y regidores de la actual administración. Será en el transcurso de esta semana cuando se le dé al próximo presidente municipal la información ya solicitada y habrá que esperar a ver las acciones que el doctor vaya a emprender, dependiendo de los datos que se le brinden; el tema sin duda dará para mucho.

En crisis. Tras el cierre oficial de la temporada de lluvias, la intranquilidad ha hecho que los productores agrícolas empiecen a estrujarse las manos de la preocupación, porque hasta ahora no hay ningún anuncio para el plan de siembra del próximo ciclo agrícola. En la previsión que realiza Andrés Urías, presidente del Módulo de Riego 74-1, no hay un panorama halagador debido a los pocos volúmenes de agua captados. La decisión de siembra se asegura que girará en torno a menos maíz y optar por frijol, garbanzo y sorgo. Situación que podría generar malestar e inconformidad y de no ser atendida con la debida cautela pudiese salirse de control y provocar que no se respeten los acuerdos, como, asegura Andrés Urías, ocurrió el año pasado y se salió muy ajustado el ciclo, y en este pudiera estarse hablando de una crisis más severa por la falta de agua, si no se respeta el plan de siembra que se determine.