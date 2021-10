El llamado a los diputados locales. Sin nada que perder, el dirigente estatal del PRD, Marco Aurelio Vásquez López, exigió a los integrantes de la 64 Legislatura no convertirse en un “Congreso carnal” con diputados “levantadedos”, sino que garanticen esa autonomía de Poderes que debe existir particularmente entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues existe la posibilidad de que al final de cuentas obedezcan las instrucciones del próximo gobernador, Rubén Rocha Moya. Habría que recordarle al dirigente de lo que queda del PRD, que ya Feliciano Castro, líder de los legisladores morenistas, adelantó hace unos días que sacarán adelante el proyecto de la Cuarta Transformación, y eso incluye los proyectos de Gobierno que encabezará Rocha a partir del 1 de noviembre.

Sacudimiento. El nombramiento del senador priista Mario Zamora Gastélum como secretario adjunto de la presidencia nacional del PRI dividió la opinión de los priistas de Ahome. Y es que unos lo vieron bien; otros, con reserva, y unos, mal. Contrario a lo que se esperaba, el apoyo no fue uniforme ni por el paisanaje. Los más señalaron que con eso la dirigencia nacional del PRI encabezada por Alejandro Moreno no tiene remedio: está premiando a quien perdió la gubernatura en la elección pasada. Hay quienes señalan que, si bien el efecto López Obrador fue determinante, también lo son las decisiones que tomó Zamora Gastélum cuando resultó candidato, como el imponer abanderados a las alcaldías y diputaciones locales desbaratando los acuerdos que ya había en la entidad. No solo eso, sino su conducta contradictoria tras la elección. Sin embargo, hay otros que celebran el nombramiento de Zamora Gastélum aduciendo sus cualidades al por mayor: inteligente, abierto, con experiencia y más.

Desaire. En Mazatlán inició ayer la fiesta beisbolera. Los encuentros de la Liga Arco Mexicana del Pacífico se empezaron a llevar a cabo en el remodelado estadio Teodoro Mariscal. Se trata de una celebración deportiva que atrae a muchos visitantes durante los fines de semana y promueve la imagen de un destino con atractivos diversificados. Aún así, el presidente municipal, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se ausentó de la ceremonia inaugural. El munícipe viajó a Guanajuato para, supuestamente, promover el puerto. Contrario a lo que pudiera pensarse, no es nada raro. Y es que el polémico Químico tiene tres años en conflicto con la concesionaria del estadio, la empresa Espectáculos Costa del Pacífico. Primero por un presunto robo de agua potable que se descubrió en el estadio y, luego, por el supuesto incumplimiento de contrato. Durante dos años, el Ayuntamiento ha peleado en los juzgados por rescindir el contrato de concesión que tiene la empresa hasta el 2045.

Deslinde. Quien no tardó en defenderse de los señalamientos hechos en su contra fue la ahora diputada Aurelia Leal López, y es que, tras la filtración de la lista de al menos 33 de los nuevos sindicalizados, en donde se señala que hay familiares de ella y también de funcionarios y regidores, salió a negar enérgicamente que alguno de los de esa lista tengan parentesco con ella y hasta hizo alusión de que solo por los apellidos se le quieren adjudicar, mencionando irónicamente que si todos los Leal o los López fueran sus parientes, entonces el gobernador de la República fuera su tío, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. La exalcaldesa de Guasave dejó en claro que se le está dando demasiada importancia a la sindicalización del personal de confianza, cuando siempre se ha hecho, pero en esta ocasión lo que buscan es “echarle tierra”.

Un peregrino de la política. Si pensabas que el exdiputado local por el Distrito 09 José Manuel Valenzuela López se encontraba en la lona, se ha equivocado, pues asegura que se mantiene positivo porque es un peregrino en la política y en esta todo puede pasar, y siente interés y aún conserva simpatías de la gente para mantenerse en este tema. Reconoció que las cinco elecciones ganadas (las tres en la alcaldía y dos en la diputación local) fue voto que logró Chenel, no los partidos que lo propusieron, lo que habla que se mantiene optimista en este tema y, además, no puede retirarse de la política, dijo, porque no sabe hacer otra cosa. En el tema financiero, se dijo un hombre sin fortuna y que no se arrepiente de no haber atesorado cuando pudo, porque su actuar fue sin interés y todo se lo dio a la gente;pero por el momento se encuentra sin patrimonio que le permita retirarse de la política.