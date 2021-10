Rocha promete que no habrá atropello. Este lunes, al referirse al tema de la salida “amistosa” de Juan José Ríos Estavillo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, aseguró que será el propio exombudsman quien tenga la última palabra sobre su renuncia y que él como próximo titular del Ejecutivo estatal no cometerá ningún atropello, aunque agregó que no está de acuerdo con reformas hechas en el país que permiten la permanencia eterna de los fiscales. Así que el mensaje es más claro que el agua, no hay que olvidar que el morenista ha sido muy insistente en que Ríos Estavillo tendrá una salida sin estridencia, de común acuerdo. Incluso aseguró que en ese “acuerdo” estaba participando, además de él, el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. ¿Acaso se le estará complicando el acuerdo amistoso con el aún fiscal estatal?

Congeladora. Quiérase o no, un garrotazo le dio la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, Soledad Astrain Fraire, a la diputada local de Ahome Cecilia Covarrubias, recién reelecta presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado. Y es que Astrain Fraire echó en cara que la iniciativa que presentaron para resolver lo que consideran una duplicidad de facultades de síndicos procuradores y del Órgano Interno de Control, esa iniciativa tiene ¡dos años! y nada. En realidad, uno de los dos sale sobrando y que, por ejemplo, en el caso de Ahome, de donde es Covarrubias, el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro, se puso al servicio del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Así cómo pues.

Cautela. Aunque Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del PAS, califica como “buena, a secas” la relación de ese partido con el reelecto presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, todo parece indicar que no está del todo bien. Entre ambas partes se han postergado las pláticas y reuniones para definir la repartición de cargos y plazas laborales. En reciente entrevista, Cuen Ojeda refirió que existe un acuerdo firmado por los líderes de Morena, para que en la nueva administración municipal de Morena en Mazatlán, haya inclusión. Hay que recordar que Benítez Torres logró la reelección como presidente municipal, con el apoyo del PAS. El polémico Químico ha callado ante los medios cuando se le ha preguntado cuáles cargos y dependencias cederá al Partido Sinaloense.

¿Qué trataron? Ayer se reunió el nuevo secretario del Ayuntamiento, Julio Iván Villicaña, con la dirigente del Satag y también con el líder estatal de la Catem y con el líder sindical de Jumapag. Y aunque compartieron en redes sociales oficiales del gobierno municipal, la reunión fue privada y no se sabe bien a bien qué tema se trató. El encuentro llamó la atención, pues se sabe que con la sindicalización masiva que se dio recientemente, el Satag alcanzó la mayoría de trabajadores y con ello la posibilidad de negociar el famoso contrato colectivo; habría que ver si no se empezó ya con la negociación ‘en lo oscurito’, porque el mismo líder estatal de la Catem, Armando Heráldez, en una entrevista reciente comentó de manera muy segura que antes de que finalizara esta administración se habría negociado dicho contrato.

Vaya problemática. Una situación crítica se avizora en el campo de la región del Évora debido a que el estiaje que se avecina será muy crudo, de no presentarse condiciones de almacenamiento en las presas, ante esta situación hay preocupación en los propietarios de pozos profundos, quienes tienen puesto el pie luego que Módulos de Riego del municipio de Angostura aseguran que no dejarán el manejo libre para la extracción del agua como uno de sus derechos, sino que deberán depositar los volúmenes de agua en la red hidráulica a los cultivos. El productor agrícola Gerardo Urías asegura que esta es una controversia que preocupa a todos los agricultores que tienen un pozo porque lo catalogan como una injusticia que se analice tomar esta decisión que los afectaría de manera directa.