Se echan la bolita. Ayer, durante la propuesta de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con el que el diputado priista Feliciano Valle Sandoval pretendía exhortar al presidente de la República a que incluya en el esquema de vacunación contra el covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años, tengan o no comorbilidades, le cayó encima la maquinaria moreno-pasista en el Congreso de Sinaloa para rechazar su propuesta. El argumento del grupo mayoritario era que el acuerdo no fue planteado previamente ante la Jucopo con ese carácter de urgente y obvia resolución, lo que desató un enfrentamiento entre la legisladora priista Gloria Himelda Félix Niebla y el presidente de la Mesa Directiva, el pasista Gene René Bojórquez, a quien culpaban de no haber dado buen trámite al punto de acuerdo. Al final, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Feliciano Castro, afirmó que el punto de acuerdo no fue procesado de forma adecuada por los promoventes, es decir, por los priistas, incluido no solo Chano Valle, sino también el coordinador del grupo, Ricardo Madrid. Al final, el punto de acuerdo fue desechado, no sin antes asegurar los morenistas, en voz de Juan Manuel Luque Rojas, que el Congreso carece de facultades para hacer una exhortación de este tipo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aspiración. El que quiere pasar a las Ligas Mayores de los órganos electorales en Sinaloa es el ahomense Martín González Burgos. Y es que se inscribió en el proceso de renovación de los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Su carta de presentación inmediata es haber sido el presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome, en donde el proceso electoral estuvo “durísimo” por la reñida competencia de quienes aspiraron a la alcaldía y las situaciones atípicas que se presentaron en el terreno de las urnas. Algunos cuestionan su desempeño, pero otros lo avalan. En realidad, dicen que sí tiene el visto bueno de quienes mandan en la 4T pasa al IEES y, si no, que se olvide por lo pronto de esa aspiración. Tendría que hacer más méritos.

Andariego. Mientras Mazatlán entraba ayer en alerta amarilla por la amenaza del huracán Pamela, el alcalde de ese municipio, Luis Guillermo Benítez Torres, no descartaba sus planes de viajar a Texas este mismo miércoles para concretar un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Mission. El polémico Químico solo hizo mutis y se retiró del lugar donde los reporteros recibían un reporte sobre el avance del fenómeno por el Pacífico mexicano. Huyó apenas escuchó la pregunta de si cancelaba su viaje a Texas. Los viajes de Benítez Torres han sido un tema de constante polémica durante su Administración. Líderes de otros partidos lo acusaron de utilizar su programa de promoción turística para promover, en constantes viajes, su aspiración por la candidatura a la gubernatura.

Alcaldesa habemus. Ahora sí es oficial, y Evangelina Llanes Carreón rindió protesta como alcaldesa de Guasave luego de la ratificación por unanimidad que hiciera la LXIV Legislatura de Sinaloa el día de ayer. Llanes Carreón se desempeñaba como regidora hasta el 30 de septiembre, cuando Aurelia Leal López pidió la separación definitiva de su cargo para asumir la diputación. Pero hay que recordar que Evangelina Llanes también estuvo como presidenta municipal interina de Guasave el tiempo que Leal López pidió licencia temporal, así que esta sería la segunda ocasión en que la originaria de El Cerro Cabezón asume dicho cargo público; eso sí, hablar de que su desempeño dejará huella en la Administración, ya sería otro tema.

¿Titiritero? Gilberto Bon, secretario de Presidencia en el Ayuntamiento de Mocorito, afirma en redes sociales que el respetado alcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro, se apoderó de Morena, a lo que textualmente escribió: “Guillermo Galindo se apodera de Morena en Mocorito (y no es su culpa) a través de su títere”. ¿A quién se referirá el señor Gilberto Bon? Y es que, a pesar de que no puso nombres, se dice que pudiera ser debido al triunfo para la alcaldía de su esposa, María Elizalde Ruelas, ya que mucho se especuló —y se sigue especulando— que sería el mismo Galindo Castro quien estuviera detrás de la silla presidencial de Mocorito poniendo orden a las situaciones de la nueva Administración.