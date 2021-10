De ocurrencias… Ocurrente como es él, Serapio Vargas Ramírez pidió ayer tumbar un tramo de la barda perimetral del Congreso del Estado, pues señaló que “la casa del pueblo” está aislada, precisamente, de la población. Vaya sugerencia la que el recién estrenado diputado morenista se sacó de la manga. Ya veremos si más adelante, cuando la ciudadanía vaya precisamente a buscarlo a él para que les ayude en algo o les cumplan sus promesas, seguirá pensando lo mismo, que el Congreso debe estar siempre de puertas abiertas. Ayer, en una conferencia de prensa que ofreció en conocido comedero de la capital sinaloense, el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios recordó aquellos momentos en que él, como activista —y vaya que ha sido rijoso— tuvo que entrar a la fuerza al pleno, por lo que hoy propone acceso libre, y afirma que a su propuesta ya se sumó el también diputado César Ismael Guerrero. En su propuesta, sugiere quitar la barda en la parte de enfrente, desde el puente peatonal hasta la caseta de vigilancia. Y hasta soltó la frase: “Quien tenga miedo al calor, no se meta a la cocina. Así de fácil”… Cree que está en el rancho, pues, como para tumbar a patadas parte de una cerca que costó 4.7 millones de pesos, eso sí, pagada con dinero del pueblo. Como legislador, sería mejor que busque otra forma de flexibilizar el acceso a la “casa del pueblo”.

Los conectes. De motu propio o por línea trazada, algunos operadores del Partido Sinaloense en Ahome le dieron rienda suelta a la divulgación del encuentro de su líder estatal Héctor Melesio Cuen Ojeda con el senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial en Morena. Los más expresaron que la reunión y su máxima publicidad tiene mensaje futurista. Por ejemplo, en Ahome algunos recordaron que recién la otra aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, “apadrinó” a Gerardo Vargas Landeros como vicepresidente de la organización nacional de alcaldes electos. Ahora sacan cuentas que, si Vargas Landeros coquetea con Sheinbaum, pues Cuen Ojeda lo hace con Monreal. En ese sentido, hay quienes aseguran que la luna de miel de Cuen y Vargas Landeros va a durar un suspiro, porque ambos van a querer ser senadores y luego va la de la gubernatura. Y para ello necesitan el padrinazgo de los “muchachones” morenistas. Y cada quien le va a buscar por su lado, como parece que ya lo están haciendo.

Duro, pero no tanto. Hace apenas una semana, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció la intención de desaparecer el departamento de Gobernación y Asuntos Jurídicos, que dirige Cielo Rosa Mucharraz, para contratar despachos externos y consultorías. La razón la explicó más claramente el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura. Dijo que en el departamento de Mucharraz se dejaban perder los casos del Ayuntamiento por intereses personales. En la misma dirección, presuntamente, se han perdido documentos importantes de interés municipal, amén de una serie de casos millonarios por casi 150 millones de pesos. No obstante, en recientes entrevistas, Benítez Torres dejó en claro que no fincará ninguna responsabilidad contra los funcionarios de ese departamento que pudieran haber incurrido en actos deshonestos.

Desacuerdo. En la segunda sesión del Subcomité de Desarrollo Social, en donde se aprobaron modificaciones presupuestales en el Ramo 33, las autoridades municipales hicieron énfasis en que se ha invertido y distribuido las obras lo más equitativamente posible, sin embargo, la regidora Martha Dagnino, al parecer, no piensa lo mismo, pues en dicha reunión señaló su desacuerdo en cómo se repartieron las obras realizadas con dicho presupuesto. Y aunque la alcaldesa Evangelina Llanes aseguró que se le dio prioridad a temas como el agua potable y el drenaje, al menos en este último punto, el municipio ha tenido muchísimas fallas, y sectores completos de algunas comunidades han vivido entre aguas negras por meses. Descontento en el tema, sí hay.

Legislando para los suyos. La que sorprendió con la iniciativa de reforma que presentó, fue la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, quien, como un acto de justicia e igualdad de género, señaló que prevalece una brecha salarial entre las servidoras y servidores públicos, de ahí que presentó su iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a efecto de establecer la igualdad salarial. La queja de los ciudadanos brotó porque dicen que se le olvidó que su representatividad es con el pueblo, no con ellos mismos, y tan se olvidó que se lleva años de una brecha salarial entre los trabajadores que viven con 213 pesos con 39 centavos contra los salarios estratosfericos de los funcionarios públicos y no hay ninguna iniciativa que permita valorar y hablar de una igualdad y no por una lucha de género, sino de justicia social.