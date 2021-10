No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Así, con ese refrán podría retratarse lo ocurrido ayer en el Congreso de Sinaloa, donde se recibió el documento de renuncia voluntaria del fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, quien, en el escrito enviado apenas ayer, pero con fecha del 15 de octubre, confirma lo que ya se esperaba, su renuncia. Ahora falta saber en qué términos vendrá su renuncia, es decir, si vendrá acompañada de alguna solicitud, como, por ejemplo, de una pensión de retiro como se ha mencionado. Por lo pronto ayer, Ríos Estavillo aprovechó para agradecer al poder legislativo la oportunidad de desempeñarse en esta responsabilidad, así como a los exgobernadores Juan Millán, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y a Quirino Ordaz, Gobiernos con los que transitó tanto en esta responsabilidad como cuando fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa. Y por último, en el documento felicita ampliamente al próximo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien también reitera su respeto y le afirma quedar en voluntad como próximo titular del ejecutivo local.

Le sigue. Luego de que Juan José Ríos Estavillo presentara ayer su renuncia como fiscal general del estado y que hay señales de que el “dedo” apunta para otro lado, el mochitense José Luis Polo Palafox refrendó su intención de ser su relevo. Para ello, dicen que reforzará su activismo para presionar con el fin de que “lo tomen en cuenta”. Primero, Polo Palafox tendrá que pasar la aduana del Consejo Estatal de Seguridad Pública que es la encargada de emitir la convocatoria y elegir a cinco. Y el que para entonces va a ser gobernador Rubén Rocha Moya enviará a tres al Congreso del Estado, cuyos diputados locales sólo van a votar por el de la línea y que apunta hacia Sara Bruna Quiñones, quien renunció hace días como jueza de control para, se asegura, concretar esa jugada. Pero Polo Palafox trata que Rocha Moya cambie de opinión con las loas que empezó a lanzarle horas después de la renuncia de Ríos Estavillo. Así se las gasta.

No le preocupa. Mientras se alista para iniciar una nueva administración municipal este 1 de noviembre, el alcalde reelecto de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, desestima las faltas y omisiones señaladas por la ASE al Ayuntamiento de ese municipio. El polémico Químico asegura que ya está todo aclarado a través de la tesorería municipal. No obstante, falta ver qué opina la ASE sobre los argumentos de la administración morenista. Como recordará la Auditoría Superior del Estado reportó un subejercicio por 136 millones de pesos, un excedente de 5.7 millones de pesos en el pago de salarios para los regidores, además de la falta de comprobación de armamento por 2.7 millones de pesos, aproximadamente. No es la primera vez que la ASE realiza este tipo de observaciones a la administración del Químico. Ya el año pasado había reportado también un subejercicio por 133.1 millones de pesos para infraestructura denunciado en su momento por el PAN.

¿Llegará? A dos semanas de que finalice la administración, el municipio de Guasave sigue esperando el recurso que el Gobierno del Estado tiene “guardado”, recurso con el que se pretende adelantar el pago de aguinaldo de los trabajadores, quienes siguen en la incertidumbre, pues en la reciente visita de Quirino Ordaz Coppel al municipio de Sinaloa, habló al respecto pero sin decir fecha exacta. En realidad el mandatario estatal solo señaló que ya “estaban viendo el tema” y que ya solo le quedaba a su Gobierno esta semana y la otra. Por mientras, algunos de los trabajadores comentan que ya tienen planes con el dinero y esperan que sí se les adelante la prestación como lo anunció con bombo y platillo Aurelia Leal López antes de tomar la diputación.

Morena de todos. No hay duda que al interior del partido de Morena la inclusión del exdiputado y exalcalde, tres veces por diferente partido de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, ha causado molestias entre los que se dicen ser puros al interior de la Cuarta Transformación. La apuesta al interior de Morena por personajes como el Chenel pudiera ser enfocada a la ideología con la que el gobernador Rubén Rocha Moya ha venido confirmando su gabinete con personajes fuertes a la crítica, que es más tenerlos de lado a que fuera haciéndole ruido. El oriundo de Batequitas, Badiraguato, lo ha comentado en ocasiones que prefiere a esa gente ocupada, haciendo cosas por el estado que viendo qué no se hace para generar la crítica.