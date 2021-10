¿Cacería de brujas? La exalcaldesa de Guasave, y ahora diputada local por Morena, Aurelia Leal López, hizo uso de su derecho de réplica ayer desde el Congreso local, aquí en Culiacán, luego de las observaciones que en la Comisión de Fiscalización salieron a la luz sobre “pendientes” de sobresueldo, pasivos sin fuente de pago y presuntos actos de corrupción que dejó en las cuentas de 2019. La legisladora atribuyó estos señalamientos hechos a ella —incluidos Jesús Estrada Ferreiro, Luis Guillermo Benítez y Billy Chapman— a una persecución política y al inicio de una cacería de brujas, de canibalismo político al interior de Morena, esto con la intención de acabar con los liderazgos locales, aseguró, pues afirma que los pasivos sin fuente de pago que le achacan a su Gobierno por 188 millones de pesos son herencia de sus antecesores.

Ratificación. Los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias rechazaron la cuenta pública de 2019 del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman por irregularidades en el manejo de los recursos públicos por más de 50 millones de pesos. Así, empezó a confirmarse el desastre de la Administración de Chapman que muy en ello se desgañitaba con que su Gobierno era honesto, señalando a los del pasado como los corruptos. Las irregularidades son tan evidentes que hasta la bancada de los diputados morenistas votaron en contra, salvo Serapio Vargas, que se abstuvo (se le quitó lo bravo) y Aurelia Leal, que votó en contra por solidaridad con Chapman porque está en su misma situación. No le valió a la tesorera Onisa Juárez salir con que las observaciones se habían solventado para poner a salvo a Chapman y a la extesorera Ana Ayala Leyva, quienes, como premio al saqueo en este Gobierno, los empotraron como diputados federales “pluris”. Ahora queda más claro las versiones de que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, los apalancó para protegerlos. Sin embargo, hay quienes van por el juicio político y su desafuero.

El peligro no ha pasado. Al iniciar el semáforo verde en la escala epidemiológica con la que se monitorea la evolución de la pandemia del covid-19, Mazatlán entró también a otro periodo de su nueva normalidad: al puerto inició el arribo de hasta dos cruceros simultáneos con más de 6 mil personas, entre tripulantes y turistas cuya derrama es de 3 millones de pesos en menos de ocho horas; también se reanudaron los conciertos masivos y el baile de Christian Nodal el miércoles. Esto es solo el inicio de una serie de actividades recreativas programadas ya para lo que resta del año, según anunció el alcalde Luis Guillermo Benítez. Simultáneamente, los fines de semana se siguen anunciando con buen flujo de visitantes y los hoteles prevén cerrar al 60 por ciento este 2021. No obstante, la covid-19 no ha dejado de ser un riesgo para la salud pública de los sinaloenses. Las autoridades de salud advierten que no se debe bajar la guardia, para evitar un cuarto rebrote de la enfermedad.

En su cara. Fuerte crítica hizo Aurelia Leal López en su participación en el Congreso por la no conformación de la Unidad Técnica de Evaluación que, al parecer, desde el 2011 se debió crear y, a la fecha, no existe pese a que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la contempla como órgano auxiliar fundamental, por lo que, al no existir, coloca todo el aspecto procesal de evaluación de los dictámenes de la cuenta pública de los 18 municipios y del Gobierno del Estado en situación de ilegalidad, catalogó la diputada. Además, también está la parte de que fue solo en cinco horas que la Comisión de Fiscalización resolvió el análisis de las cuentas públicas de cada municipio. Leal López también arremetió el hecho de que la ASE va acumulando observaciones de Administraciones pasadas, haciendo ver a las actuales como irresponsables. La crítica no carece de razón, pero también lleva consigo una especie de justificación, pues Leal López fungió como alcaldesa de Guasave y dejó el cargo para tomar la diputación.

Esperanza indígena. La presencia de al menos una persona que los represente ante las autoridades es, para la población indígena de Angostura, una esperanza de que se puedan hacer cosas en beneficio de este sector de la población, y esto lo ha manifestado la directora del Instituto Municipal de los Indígenas en el Ayuntamiento, Rosaura Silvas Cabanillas, pues en el Congreso del Estado, cuatro de los cinco miembros de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas son representantes de dichas comunidades en la entidad, mientras que la funcionaria angosturense señala que están seguros de que en la siguiente Administración municipal habrá una buena representatividad de su pueblo. Y es que, al ver las condiciones en que se encuentran los pueblos indígenas, se puede ver que urge que los Gobiernos los volteen a ver, pues el rezago en diversos aspectos es mucho, además de que se encuentran en una intensa lucha por conservar sus tradiciones y costumbres, así como por acceder a mejores oportunidades de vida, educativas y laborales.