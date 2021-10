Feliciano Castro niega revanchismos. A unos días de que la diputada morenista y exalcaldesa de Guasave, María Aurelia Leal López, aseguró que al interior del Congreso Local hay una especie de canibalismo político, y que incluso hay “alguien”, cuyo nombre se reservó, que estaría orquestando esto en contra de liderazgos locales como ella, claro, ayer el coordinador de los legisladores de su mismo partido, Feliciano Castro Meléndrez, rechazó que haya revanchismos políticos al interior del Poder Legislativo en el tema de la revisión de cuentas públicas, y aseguró que la aprobación o rechazo de las mismas se hizo con estricto apego a criterios técnicos. Incluso le reiteró a Aurelia, que, si alguien incurre en alguna irregularidad, el Congreso no salvará a nadie, así sean del mismo partido.

El cierre. Cuando algunos en el inicio no daban un “cacahuate” por él, dicen que hasta el último día de la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, va a reforzar lo que algunos llaman su legado en el sistema educativo sinaloense: la carrera de Pilotaje de Drones, lo que puso a Sinaloa en el plano internacional. Y es que de aquí al sábado proyecta la instalación del laboratorio de drones en el Conalep Canteras de Los Mochis. Este sería el primero en el país. A la par, se abriría un nuevo plantel en Santa Gertrudis, Badiraguato, para darle la oportunidad de estudio a los jóvenes de la sierra de este estado y de los cercanos, como Durango. Dicen que Angulo Castro trae a su gente a mil por hora para sacar adelante esto y decirle “misión cumplida” al gobernador Quirino Ordaz Coppel y quedar a lo que decida el gobernador electo Rubén Rocha Moya. El tiempo está encima.

La despedida. Quirino Ordaz Coppel inició ayer su última semana como gobernador de Sinaloa y lo hizo en Mazatlán, acompañado del gobernador electo, Rubén Rocha Mayo. Ambos asistieron al inicio de trabajos para la construcción de la avenida Delfín, donde se invertirán 200 millones de pesos. Es un claro mensaje de transición tranquila y cordial entre ambas administraciones. En su discurso, Rocha Moya reconoció el trabajo de Ordaz Coppel. “Vamos a seguir trabajando por Mazatlán, al igual que lo ha hecho el gobernador Quirino”, dijo el morenista durante su discurso con el cual anunció la continuación de proyectos iniciados durante el periodo de Gobierno que culminará este 1 de noviembre, cuando se haga el cambio de poderes

Sindicato hace plantón. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave realizaron ayer un plantón en las afueras del Palacio Municipal, eso sí, se esperaron a terminar su jornada laboral para llevar a cabo la manifestación, pues no quieren que el patrón les descuente el día. Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, declaró que todas las tardes estarán haciendo esos plantones en protesta por las injusticias que se han cometido contra ellos, y lógicamente se destaca el que ahora sea el Satag, sindicato de reciente formación, el que lleve la batuta en la firma del contrato colectivo, dejándolos a ellos en segundo término. Tal parece que la administración de Martín Ahumada Quintero, la cual inicia el lunes próximo, será recibida con una manifestación, tal y como le ocurrió a Aurelia Leal López cuando asumió el poder en el 2018.

La historia negra. Con cuestionamientos hechos a la Secretaría de Salud durante la comparecencia de su titular, Efrén Encinas Torres, el diputado local del distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, señaló que esta dependencia refleja una historia negra del 2017 al 2019. El diputado señaló que en el 2017 no se licitó la contratación de servicios de pruebas de laboratorio por 31 millones de pesos, así como tampoco pruebas para el Instituto de Cancerología por 30 millones de pesos; mientras que en 2018 hay pasivos sin fuente de pago por 352 millones de pesos y no se cubrieron retenciones del Issste y Fovissste por 52 millones de pesos; además, en 2019 se acumularon pasivos sin fuente de pago por 486 millones de pesos, se retuvieron más de 14 millones de pesos por diversos conceptos a los trabajadores y no se cubrieron retenciones por 16 millones de pesos. En su defensa, el secretario de Salud solamente señaló que en 2017 no estaba al frente de la dependencia, pero las observaciones del 2018 en adelante están solventadas.