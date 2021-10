El covid-19 no echará a perder la ceremonia. A pesar de los dos contagios de covid-19 que confirmaron ayer en el Congreso de Sinaloa, la ceremonia presencial para la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador constitucional de Sinaloa, el próximo domingo a las 11:00 horas, no está en riesgo, y así lo afirmaron ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Feliciano Castro Meléndrez, y el presidente de la Mesa Directiva, el pasista Gene René Bojórquez Ruiz, quienes aseguraron que se tomarían todas las medidas preventivas pertinentes, y que si era necesario harían pruebas a los legisladores y legisladoras para detectar posibles casos. Pues sepan que se están tardando, porque el diputado José Manuel Luque y la legisladora Alma Rosa Garzón Aguilar, ambos contagiados, habían sostenido una agenda muy movida desde hace días en el Congreso; incluso, todavía el lunes se le vio muy activo a Luque con las representantes de los colectivos.

En un mes. Como bomba cayó en unos y otros el anuncio oficial de la consulta popular de la planta de fertilizantes en Topolobampo. El subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio, vino ayer a Los Mochis para dar a conocer que dentro de un mes este ejercicio se realizará con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos sobre el proyecto. Para ver lo de la organización, acompañado de funcionarios de la Semarnat, Salazar Solorio se reunió con el gobernador Quirino Ordaz Coppel; el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y los alcaldes de Ahome y Guasave, Gerardo Vargas Landeros y Martín Ahumada. El funcionario federal reveló lo fundamental, que la consulta popular va, pero algunas cosas quedaron en el aire. Por lo pronto, el anuncio fue un golpe para los opositores de la instalación de la planta, pero es oxígeno puro para los que están de acuerdo. De eso estaban pidiendo su limosna. Aunque no dieron su opinión en forma abierta, quedó en muchos la percepción de que el subsecretario de Gobernación y el gobernador electo están a favor, pero en forma salomónica aseguran que se respetará lo que decida la gente.

Trato parejo. En su reciente visita a Mazatlán, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, anunció la inversión de 500 millones de pesos para la atención de las necesidades más urgentes de las colonias populares. Pero sus promesas no se limitaron solo al municipio de Mazatlán y dijo que construirá un malecón en Badiraguato, su tierra natal. ¿Si ustedes tienen un malecón de los pobres, por qué no tendríamos uno allá?, cuestionó el morenista que este 1 de noviembre asumirá la gubernatura de Sinaloa.

Confían en el Senado. Productores agrícolas de Guasave le hicieron el llamado al Senado para que no aprueben el cambio del régimen simplificado, ya que eso vendrá a golpear muy fuerte al sector, sobre todo a los productores más pequeños, pues tendrían que pagar impuestos sobre sus ingresos, ya que actualmente eso no ocurre, aunado a que sus declaraciones fiscales tendrían que ser al mes y no al año. Si los senadores le dan luz verde a esa nueva miscelánea fiscal, de manera automática se le cobraría a los hombres del campo el 27 por ciento de sus ingresos, lo que prácticamente cavaría la tumba de muchos de ellos, por eso esperan que en la Cámara Alta se sensibilicen con esa situación, pues los diputados federales ya dejaron en claro que el futuro de la agricultura no les importa en lo más mínimo.

Dispuesta a seguir en la vida política. Aunque no se sabe que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, vaya a irse directamente a ocupar algún cargo público tras culminar su mandato, públicamente ha señalado en diversas ocasiones que su intención es seguir aportando al municipio desde otras trincheras; mientras tanto, la edil ha mostrado interés en que, si se presenta la oportunidad, podría aceptar una nueva propuesta si esta es importante, pues tiene claro que en cualquier nivel estaría dispuesta a contribuir al desarrollo de su municipio, ya sea en lo estatal, nacional o incluso internacional. De momento, no se ve claro el futuro inmediato de Aglaeé Montoya en la política, pero posiblemente pudiera verse más adelante regresando a la lucha.