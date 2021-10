Les roba el show el Chango O-Te. A excepción de algunos nombres que ya se esperaba que fueran parte del gabinete ejecutivo del aún gobernador electo, Rubén Rocha Moya, pero no habían sido confirmados, como Enrique Díaz Vega en Administración y Finanzas, la sorpresa de ayer fue la confirmación de Julio César Cascajares, mejor conocido como el Chango O-Te, quien será el próximo director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE). La confirmación de este personaje irreverente, quien hasta hace poco era el principal ambientador en los juegos de beisbol del equipo Tomateros, con un humor muy ácido, además de yutubero, ayer su nombramiento rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, generando comentarios de incredulidad e incluso memes. Pero no, no es una broma, pues, aunque Rocha Moya admitió conocerlo poco, dijo haberle visto madera para el desempeño de esta responsabilidad.

Entrega. Dicen que contentos se pusieron los alumnos y el personal del Conalep Canteras de Los Mochis porque ya tienen el laboratorio de drones. Y es que siempre se le hizo al director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, concretarlo a cuatro días de que concluya la Administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Además de abrir un nuevo plantel en Santa Gertrudis, Badiraguato. Esto fue en el plantel Culiacán II, que también tiene su propio laboratorio, con la presencia del director nacional Enrique Ku Herrera, que voló desde Veracruz para estar en el acto en que el estuvo el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, a quien le dio la despedida con un reconocimiento por su labor ahora que lo releva Graciela Domínguez. ¿Y Melchor Angulo Castro? Es la incógnita que queda.

Pónganse de acuerdo. El flamante secretario de Desarrollo, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas, confirmó ayer que uno de sus planes inmediatos será la recuperación del flujo de turistas extranjeros, principalmente del sector de los estudiantes. Dijo que los llamados colleges tours mantenían buen nivel de ocupación en temporada baja. El tema no sería objeto de análisis si no fuera por dos factores que hacen la propuesta algo incongruente: por principio de cuentas, se da en momentos en los que el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, mantiene una forma advertencia contra los trabajadores del transporte público que permitieran actos de exhibicionismo por parte de sus pasajeros; por segunda cuenta, Mazatlán ha apostado al turismo familiar, el cual ha mantenido privilegiado a este municipio como destino tradicional recuperado, aun en medio de la pandemia. Los colleges tours dejaron de ir a Mazatlán cuando el Ayuntamiento, en ese tiempo a cargo del panista Alejandro Higuera Osuna, prohibió algunas de sus fiestas por considerarlas excesivas e inmorales ante la mirada del turismo familiar.

Lamentan decisión. Líderes agrícolas del municipio de Guasave lamentaron que los senadores de la República no hayan escuchado los argumentos que les hicieron llegar para no aprobar la miscelánea fiscal 2022, así que ahora tendrán que pagar las consecuencias que dejará esa decisión, pues harán que el sector pague más impuestos, justo ahora que ya no les dan apoyos y tampoco se les respalda con el freno al precio de los insumos. Con este cambio al régimen simplificado, solo se incrementará la responsabilidad tributaria de los productores, donde los que menos siembran serán los más castigados, esos que cultivan entre cinco y 10 hectáreas, ya que ahora hasta un contador tendrán que contratar, pues mensualmente harán su declaración fiscal y no al año, como estaban acostumbrados. Si los diputados federales ya habían decepcionado a los hombres del campo, ahora los senadores tampoco se quedan atrás, sobre todo los de Sinaloa, quienes saben muy bien lo mal que está la actividad, y aún así les siguen dando más golpes bajos.

Por mientras. Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer el alcalde electo de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, conocido como el Profe Mayke, donde dio a conocer los nombres de los funcionarios que ocuparán las principales direcciones del Ayuntamiento en el periodo 2021-2024. Destacó que el área de Tesorería todavía no se define y, por lo tanto, no ofreció nombre alguno para ocupar ese cargo, lo que sí expresó fue que le solicitó al actual tesorero municipal, Heriberto Tapia Armenta, que apoyara la próxima Administración por unos meses con esa tarea. ¿Será acaso una oportunidad para Tapia Armenta de repetir cargo en la comuna?