Enrique Inzunza tendrá todo el poder. Con la aprobación este jueves de la eliminación de la figura de la consejería jurídica del gobernador y, al mismo tiempo, el otorgamiento legal de todas sus facultades a la figura del secretario general de Gobierno, será este último quien tenga el poder pleno para quitar y poner a funcionarios en las paraestatales a partir de la próxima Administración. Es así como la Cuarta Transformación se prepara, a instrucción de Rubén Rocha Moya, para, de la mano del magistrado en retiro, hacer los movimientos que consideren convenientes y tener a través de este último el control absoluto de las entidades paraestatales. En pocas palabras, ahora se entenderán directamente y tendrán que rendirle cuentas a Enrique Inzunza Cázarez, quien será la mano derecha del próximo gobernador.

Tú pa’bajo no sabes mirar... Dicen que así anda el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, porque ya una vez con el puesto amarrado, se ha olvidado de contestar y atender el teléfono. ¿Será que andará ocupado con el gabinete de culiacanenses... perdón, ahomenses, que está armando? Por cierto, el presidente municipal electo ha girado invitación para hoy a las 7:30 horas dar a conocer su gabinete oficial. A ver si no sale con alguna sorpresita, porque con eso de que todo le imita al gobernador electo de Sinaloa, no vaya a traer apuntada a la botarga de los Cañeros.

Apoyo. En Escuinapa, los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable reclaman la atención del gobernador electo, Rubén Rocha Moya para establecer nuevos acuerdos que permitan terminar con la huelga que mantienen desde el 29 de septiembre. Los inconformes exigen el pago de salarios caídos y el pago de aguinaldo retenido desde el 2019. La Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó el levantamiento de la huelga al considerarla injustificada. Los sindicalizados acataron la orden, pero solo para reiniciar la protesta unas horas después. En los últimos días, los inconformes han radicalizado sus protestas. El miércoles marcharon por las calles para exigir lo que ellos consideran justo.

Respuesta en camino. Luego de que el diputado federal guasavense Casimiro Zamora Valdez les solicitara tanto al síndico procurador como al titular del Órgano Interno de Control que se elaborara un informe detallado de las obras ejecutadas con recursos del Ramo 33 en esta Administración que está por culminar, Efraín Zavala Espinoza aseguró que, a más tardar hoy, se le enviará ese documento al legislador, el cual, asegura, no tuvieron ningún problema en llenar, pues la mayoría de esos proyectos están concluidos y los que quedarán para el Gobierno que viene ya solo es cuestión de cerrarlos. La petición de Zamora Valdez creó mucha polémica, pues consideran que esa decisión lleva más tintes políticos que deseos de transparentar la aplicación de ese dinero; por cierto, el propio diputado federal dijo que vendrá con una comisión desde el Congreso de la Unión para supervisar las citadas obras. Ya veremos.

El descontento. Quien no se dijo muy contenta en la pasada sesión de cabildo del Ayuntamiento de Angostura fue la misma presidenta municipal, Aglaeé Montoya Martínez, por las deudas que se dejarán en la Dirección del Sistema DIF, así como en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pues aunque dijo no ser mucho el efectivo que se dejará a la nueva Administración que entrará en funciones este lunes, dijo no sentirse contenta por no cerrar con broche de oro en todas las Administraciones a como realmente se quería, y en muchas de ellas se logró, y no es para menos, pues aunque tenía conocimiento de que no en todo se saldría bien, se contaba con la esperanza de que así lo fuera.