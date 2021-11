Rocha promete que no jugará vencidas. En su discurso este domingo durante la toma de protesta, el gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo referencia a Jesús Estrada Ferreiro como su amigo, pero también como un personaje batalloso, igual que él, aseguró. Ya antes había saludado a los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, y al ahomense, Gerardo Vargas Landeros, de quienes recordó que fueron aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura, por lo que les reiteró que a los tres les irá muy bien con él en la gubernatura y aclaró que no habrá de jugar a las vencidas con ninguno.

El perdón. Algunos ahomenses vieron bien y otros no tanto lo que Rubén Rocha Moya le expresó al senador priista y excandidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum al tomar protesta como gobernador: que las cosas que hubo en la campaña son cosas de la democracia, que los demócratas no le ponen cuidado a eso, sino a lo que viene por delante. Hasta le dijo que fue un digno competidor y que conoce su compromiso por Sinaloa. Algunos dicen que Rocha Moya tuvo estatura, fue civilizado, lo mismo que Zamora Gastélum, quien mostró madurez al estar presente en el acto de cambio de Poderes, en el que él pudo ser el protagonista principal. Sin embargo, no faltó quien cuestione la connotación de las palabras de Rocha Moya porque no se puede avalar una campaña de acusaciones, golpeteo y guerra sucia para ganar votos porque se socava la democracia. Es más, con una y otra cosa, los sinaloenses más se desencantan de los procesos electorales porque, al final, se echan loas pese a que se tiraron con todo en la campaña.

Esperanzas. Al menos en lo que respecta al sur de Sinaloa, el Gobierno estatal del morenista Rubén Rocha Moya, que hoy inicia, genera muchas expectativas entre los ciudadanos y líderes de sectores. Hay necesidades y proyectos que reclaman la atención inmediata de la nueva Administración: la gestión permanente para continuar la construcción de la presa Santa María, en Rosario, y el sistema de riego de la presa Picachos, en Mazatlán;la indemnización de los damnificados por el huracán Pamela; la promoción del puerto de Mazatlán como destino recuperado y el apoyo al sector pesquero, el cual se encuentra en una de sus más profundas crisis. La diputada local, Celia Jáuregui lo dijo fuerte ayer: “estamos listos para echar montón al nuevo gobernador, en el mejor sentido del término, para que al estado le vaya bien”.

Diferencias marcadas. Ya se sabía que entre el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, y la diputada local, Aurelia Leal López, se perdió la amistad que había tras la campaña política de este año, y ayer quedó de manifiesto, pues durante la toma de protesta del doctor como mandatario municipal, la legisladora no hizo acto de presencia, pues es obvio que no la iban a invitar ni por error, y claro, ella tampoco iba a hacer mucho esfuerzo por asistir. Es un hecho que esta enemistad no aporta nada al municipio, aunque cada uno por su lado haga el trabajo que le corresponde por el bien de Guasave. Ojalá y en el trayecto de sus funciones limen asperezas, pues cuando el doctor fue designado como candidato a la alcaldía y Aurelia incluida en la lista de diputados “pluris”, se pensó que harían una buena dupla a favor de los guasavenses, pero no hay duda que la política cambia a las personas.

Ahí estaban. En su toma de protesta como gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya hizo alusión a los ahora alcaldes de los municipios de Sinaloa que se encontraban presentes, entre ellos, obviamente, los de la región del Évora, mención que acompañó con palabras que a más de uno le causaron gracia, pues respecto al presidente de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, señaló que es su compadre, pero aclarando que la gente es quien lo eligió mediante el voto y no hay nada de nepotismo ahí; por su parte, a la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, le comentó que en la iglesia del pueblo mágico lo bautizaron, y por eso puede que haya chance de que la apoye durante su mandato; y finalmente, a Armando Camacho Aguilar, alcalde de Salvador Alvarado, le dijo que lo veía muy transformado y no lo había reconocido, pues no hay que olvidar que el presidente alvaradense ha mostrado siempre una imagen relajada, y ayer se presentó en el evento vestido de traje y corbata.