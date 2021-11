Tercer Piso

No habrá empleados con privilegios. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, adelantó que a partir de enero del próximo año, los funcionarios o empleados de su Administración, del nivel que sean, ninguno tendrá descuentos especiales en el pago del Impuesto Predial Urbano, como lo han tenido. Recordó que dicho descuento era del 50 por ciento para todos, lo mismo fueran funcionarios, eventuales o de confianza, pero en esa línea de discurso antidescuentos que ha reiterado, a partir del próximo año tendrán que pagar completo este impuesto. Eso sí, prometió que podrán pagarlo en cómodos abonos quincenales para que la carga no sea pesada, ya ve usted que algunos ganan a la quincena lo que el alcalde percibe en un día, sobre todo los eventuales. También advirtió que aquel trabajador que no acate la indicación en este tema, tendrá que salir del Gobierno municipal.

Comparsas. Las cartas están echadas para los mochitenses Luis Nicanor Barajas, Martín López Félix, Octavio Martínez Cázarez y José Luis Polo Palafox tras la comparecencia que hicieron el lunes y ayer ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública para ser fiscal general de Estado. Si muchos no les ven posibilidades porque los dados están cargados, menos por lo que expusieron algunos de estos en sus exposiciones. Por ejemplo, López Félix planteó que la Fiscalía sea autónoma, como está establecido en la ley, que es lo que menos se quiere. Los otros, por más adorno y propuestas que hicieron, son como un grito en el desierto. Más bien estos, con su participación de buena fe o no, se convirtieron en comparsas, según se los echan en cara en el gremio de abogados. Nadie cree que no sepan que si a Juan José Ríos Estavillo lo obligaron renunciar es porque la 4T quiere un fiscal a modo. Los podrán ilusionar, pero de ahí no pasan.

Incertidumbre. Al menos hasta ayer, en Mazatlán cayó la tarde y anocheció sin que los integrantes del nuevo cabildo supieran si en ese municipio había responsable en Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Secretaría del Ayuntamiento, los cuales se consideran la columna vertebral del Gobierno. El alcalde mantiene abierta la sesión de cabildo desde el lunes, cuando abandonó la reunión molesto por los cuestionamientos y los reclamos de los ediles del PAS, quienes exigían la salida del asesor Santiago Antonio Campillo García. El munícipe no se había molestado en avisar si había ratificado a funcionarios en esos cargos o había nombramientos interinos. Es una situación inédita en el puerto, advertida por el conflicto que tiene desde hace semanas el alcalde con los ahora ediles del PAS y este partido. Benítez Torres se negó por meses a cumplir el reparto de cargos y direcciones pactado con el PAS para apoyar su aspiración a la reelección.

¿Ignorancia o autoritarismo? La síndica procuradora del Ayuntamiento de Guasave adelantó que impugnará en los tribunales la decisión del alcalde Martín Ahumada Quintero de nombrar él al director jurídico de la comuna, cuando era facultad exclusivamente de ella. Georgina Burciaga Armenta aseguró que el artículo 93 del Reglamento Interno de la Administración Pública es muy claro en el sentido de que es ella a quien le corresponde hacer ese nombramiento, pero el doctor tal parece que no usa a sus asesores o, de plano, ese círculo no sabe nada, pues el propio Luis Miguel González Valle, que fue a quien se designó de manera ilegal como jurídico, sabe muy bien que el procedimiento no fue el correcto, ya que él ha estado en esa misma área en Administraciones pasadas.

División. En la segunda sesión extraordinaria de cabildo realizada en el municipio de Mocorito, se discutió nuevamente el tema de la aprobación del nombramiento de los funcionarios Jaime Enrique Angulo López como tesorero municipal, Eduardo Daniel Robles Sánchez como secretario del Ayuntamiento, así como Lizeth Jaqueline Sánchez López como oficial mayor, nombramientos que finalmente se aprobaron con seis votos a favor, contemplando el voto de calidad ejercido por la alcaldesa María Elizalde Ruelas, y cinco en contra. Ante esto, el síndico procurador y los ediles de oposición se levantaron de sus sillas y se retiraron de la sala de cabildo, dejando a la presidenta acompañada solo por tres ediles y el secretario del Ayuntamiento.