Tercer Piso

La obsesión de Alito. La trama protagonizada por Alejandro “Alito” Moreno y el exgobernador Quirino Ordaz, luego de que el primero, aprovechando su calidad de dirigente nacional, intentara cortarle las alas al mazatleco para que no se vaya como embajador de México a España, sigue generando reacciones en la capital sinaloense. Y es que ayer, la dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Cinthia Valenzuela Langarica, recordó que la negativa de permiso por parte del CEN del PRI para ocupar el encargo que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador no limita a Quirino en lo absoluto. Y tiene toda la razón, pues lo único que ocupa el ahora exmandatario estatal es, además del visto bueno de AMLO, la autorización del Gobierno español, que eso, dicen, pueden darlo por hecho, además de la aprobación del Senado, que es de mayoría morenista y respaldará la sugerencia de López Obrador, así que advierten que, por más que patalee Alito, Ordaz Coppel ya tiene listas las maletas. A menos, cuentan en algunos escenarios, que Andrés Manuel cambie de parecer.

Uno nomás. Luis Nicanor Barajas Peregrina fue el único mochitense que quedó en la quinteta que eligió la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública para ser fiscal general del Estado, en sustitución de Juan José Ríos Estavillo. Para fuera echaron a los otros de la exciudad cañera: José Luis Polo Palafox, Martín López Félix y Octavio Martínez Cázarez, quienes no encajan en el proyecto de la 4T. Barajas es juez de control, pero muchos apuestan que va solo de relleno, ya que el dedo apunta hacia Sara Bruna Quiñónez, quien va entre los otros. Los otros son Dámaso Castro Zaavedra, Alma Luz Bernal y Claudia Zulema Sánchez Kondo. Ya el gobernador Rubén Rocha Moya tiene la quinteta en sus manos y va a tachar a dos para mandar tres al Congreso del Estado. Unos dicen que con la respectiva línea.

De mal en peor. En Mazatlán se le sigue complicando el inicio de administración al morenista Luis Guillermo Benítez Torres. En un hecho inédito en la historia del municipio, el cabildo desconoció los nombramientos interinos hechos por el munícipe y ayer tomó protesta a Rafael Mendoza Zataráin como secretario del Ayuntamiento, a Felipe Parada Valdivia como tesorero y a Santos Guillermo López Aguirre como oficial mayor. En la sesión no estuvo presente el alcalde, quien desde la mañana había declarado que no había condiciones para continuar la sesión de cabildo que dejó abierta desde la mañana del lunes, cuando abandonó el Ayuntamiento molesto por los cuestionamientos y reclamos de los ediles del Partido Sinaloense (PAS). Recordemos que desde antes del inicio de la Administración, la relación del munícipe con los ediles del Partido Sinaloense es ríspida. Cinco de los regidores del PAS y uno de Morena acusaron a Benítez Torres ante el Tribunal Electoral por obstruir su participación en el proceso de entrega recepción. El tribunal le dio la razón al munícipe.

Nuevo reto. El exalcalde del municipio de Sinaloa Wilfredo Véliz Figueroa resultó uno de los agraciados en la repartición de cargos del nuevo Gobierno estatal que encabeza Rubén Rocha Moya, pues ayer le tomaron protesta como director general de Conalep en la entidad, entrando al relevo del guasavense Melchor Angulo Castro. El empresario sinaloíta ya fue coordinador de Cobaes en la Zona 02, que comprende los municipios de Guasave y Sinaloa, durante el mandato de su paisano Mario López Valdez, y aunque el panista ya no se ha visto tan activo en la política, o por lo menos no abiertamente, tal parece que sigue gozando de buenas relaciones, pues por lo pronto estaría asegurando seis años como el mandamás en el estado de esa institución educativa.

Lo inesperado. Durante la celebración de Día de Muertos pisó tierras alvaradenses el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, con el fin de visitar el panteón municipal viejo, en donde se encuentran la tumba de sus padres, sin embargo, no solo vino a dejar los arreglos florales, sino que además dejó su palabra como compromiso con los habitantes de que invertirá en el reencarpetado total de las calles del fraccionamiento Los Mautos, además, dijo que dentro de su Gobierno tiene planeado otorgar una obra por municipio. Al presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, le tocará hacer la gestión, ya que ya había elegido cuál sería el proyecto para el municipio, pero ya no dio mayores detalles de la magna obra que se trabajará en este sexenio. Lo que sí, de plano, no quiso ni abundar es en los problemas económicos por los que atraviesa la Japasa, lo que queda temblando el pago de aguinaldo de los trabajadores si no se recibe el respaldo del Estado.