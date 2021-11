Tercer Piso

Le lanzan reto a Estrada Ferreiro. Desde el Congreso del Estado, ayer el diputado morenista Pedro Alonso Villegas Lobo retó al alcalde Jesús Estrada Ferreiro a reducirse a la mitad el sueldo y demostrar que realmente le interesa aplicar medidas de austeridad en su Gobierno, y si acepta, él también se reducirá en el mismo porcentaje su dieta, lo anterior a cambio de no afectar a los jubilados ni a trabajadores con menos ingresos con la eliminación de descuentos que anunció el primer edil en el pago del predial y del agua potable a partir de enero próximo. Ya entrado en la crítica, el diputado, quien siempre ha cuestionado las acciones de Estrada, aprovechó y lo calificó de incongruente y convenenciero, pues mientras amenaza con eliminar descuentos en pagos como el predial y el agua, él cómodamente se aprueba bono de 500 mil pesos por riesgo de trabajo, cuando el resto de los empleados tienen uno, pero por 500 pesos.

Los deseos. No tardó mucho el gobernador Rubén Rocha Moya para borrar a dos de la lista de los cinco aspirantes a fiscal general del Estado que le envió la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Un día después de esto, envió la terna al Congreso del Estado: Dámaso Castro Zaavedra, Claudia Zulema Sánchez Kondo y Sara Bruna Quiñónez. En el camino quedaron Alma Luz Bernal y el mochitense Luis Nicanor Barajas. Así, toman forma los señalamientos de los líderes de los abogados en Sinaloa de que la de la línea es Sara Bruna, por lo que califican el proceso como “una farsa, una simulación”. De hecho, ayer, antes de que llegara la terna, el diputado local de Ahome César Ismael Guerrero, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, salió a contener estas acusaciones: no hay línea. Se va a saber en la votación.

Al plano legal. En medio de la disputa política que mantiene el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, con los regidores del PAS y algunos de Morena por la elección de funcionarios de primer nivel, ayer la síndica procuradora del Ayuntamiento, Claudia Magdalena Cárdenas, abrió un proceso administrativo contra los ediles por presuntas faltas administrativas y violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las indagatorias las lleva a cabo el Órgano de Control Interno y ayer mismo se presentaron en esa instancia los acusados para conocer bien el caso. Mientras tanto, el munícipe publicó un video. En este, el alcalde asegura que, pese a la controversia, no se ha dejado de trabajar en el Gobierno municipal y el conflicto se resolverá mediante el diálogo. El mensaje no dejó de ser criticado por los ediles, quienes desde el lunes urgen a Benítez Torres una reunión.

Sin respuesta. Aún se está esperando la respuesta del diputado federal guasavense Casimiro Zamora Valdez, luego de que el exsíndico procurador del Ayuntamiento de Guasave Efraín Zavala Espinoza no le envió el informe que este solicitó de todas las obras que se ejercieron con recursos del Ramo 33 en el trienio 2018-2021. Existe la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación entre al quite en este tema, aunque solo el legislador habrá de aclarar ese punto, pues luego de que se le enviara un mensaje como respuesta, de que entrara a la página del Ayuntamiento y que ahí estaba la información de todos esos proyectos que solicitaba, era obvio que esto no fue del agrado de Zamora Valdez, quien tenía pensado venir a Guasave acompañado de una comisión de diputados federales para inspeccionar dichas obras, pero al recibir el informe solicitado, tal parece que ese recorrido tendrá que esperar un poco más.

Un duro golpe. Un malestar general provocó la declaración que hiciera Rafael Uriarte Quiroz, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado, de analizar un incremento al precio del kilo de tortilla de no reajustarse el precio de los insumos, acción que fue catalogada por los ciudadanos como un abuso y un fuerte golpe a la economía familiar, debido a que mediados del año se recibió el primer incremento de 2 pesos, dejando al kilo a 21 pesos, y con en análisis que se planea a finales del año, la carestía del producto, más la escalada de precios que se prevé se registre a principios del 2022, el poder adquisitivo se desplomará, dejando rotos los bolsillos de los ciudadanos.