Tercer Piso

Niega Rocha favoritismo para la Fiscalía. Cuestionado ayer en su primera semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró haber cambiado de opinión y que ahora no tiene una favorita para ocupar la Fiscalía General del Estado, sino que ahora son tres y cualquiera que sea el elegido, él estará muy contento y lo celebrará, en referencia no solo a Sara Bruna, sino también a Dámaso Castro Zaavedra y Claudia Zulema Sánchez, que son los integrantes de la terna que envió al Congreso para su valoración. El mandatario estatal, quien parecía estar de buen humor en su primera conferencia matutina de los lunes, aclaró que como gobierno no ocupan un fiscal carnal porque simplemente no vienen a delinquir. Ante la insistencia de si aún seguía siendo Sara Bruna su favorita, Rocha reiteró que “no hay línea para nadie” y pidió a los reporteros atenerse al resultado.

El show. Algunos ahomenses vieron que el gobernador Rubén Rocha Moya estrenó la “mañanera semanal”, entre otros temas, con el caso de la selección del nuevo fiscal general del estado, en el que participaron cuatro mochitenses. Resentidos o no porque fueron descartados, los que los apoyaron, sobre todo al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, no le creyeron a Rocha Moya que no tiene favoritos si ven que desde mucho antes dio línea de que le gustaría que fuera una mujer. No decían eso cuando andaban volados y ni escucharon a quienes les hicieron ver que solo serían comparsas del proceso. Desde la barrera, ahora ven el “show” en el Congreso del Estado que se prepara para las comparecencias de Dámaso Castro, Sara Bruna Quiñónez y Claudia Zulema Sánchez y luego la votación. Por si había dudas, ya hasta el diputado morenista de Ahome, César Guerrero, adelantó que su bancada va a votar en bloque.

Sigue la pugna. Desde el 1 de noviembre, el Ayuntamiento de Mazatlán trabaja con funcionarios interinos, pues el cabildo no ha dado nombramientos oficiales. El alcalde reelecto, Luis Guillermo Benítez Torres, mantiene en suspenso la primera sesión de cabildo, luego de que molesto, abandonara la reunión por las críticas y reclamos de los ediles de oposición. La fracción del PAS en el cabildo presiona para lograr un reparto de cargos y direcciones, supuestamente pactado desde las campañas cuando el morenista fue nombrado candidato. Este es el trasfondo de la lucha política que mantiene en zozobra al Ayuntamiento. Se esperaba que ayer se reanudara la sesión de cabildo, pero Benítez Torres la ha postergado de nuevo, sin fecha definida.

Líos sindicales. La dirigente del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, Célica Gaxiola, anunció que procederá por la vía penal contra el líder del otro organismo sindical del gobierno municipal, ya que se ha negado a regresarles el fondo de vivienda que por años le estuvieron entregando los empleados, cuando eran parte del Stashag, suma que asciende a unos 10 millones de pesos. Alejandro Pimentel Medina ha sido señalado de manejar a discreción esos recursos, y hoy que le exigen los devuelva, hace como que no escucha, por lo que han decidido que sea a través de una demanda como se le obligue a regresar algo que no es suyo. Clase de dirigente el que tienen en el Stashag.

El mejoralito. Muy mal recibió la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado al nuevo gerente, Enrique Román Cruz Gastélum, porque a lo claro dijo que no hay ni para pagar aguinaldos a los sindicalizados, y si de por sí ya se conocía la crítica situación financiera en que se encuentra la paramunicipal, con una deuda de cerca de 30 millones de pesos, ahora se conoce que el recurso que se aprobó el último día de cabildo al cerrar la pasada administración, fue nada más un mejoralito, porque solo cubrió una pequeña parte del aguinaldo a los trabajadores de confianza que concluyeron sus funciones y el resto fue para el pago a proveedores, pero el nuevo gerente ya está buscando cómo cubrir esa fuerte cantidad de dinero que habrá de entregarse a los trabajadores, además de las quincenas. Tal vez se tenga que recurrir a solicitar el apoyo del Gobierno del Estado para cumplir con estos pagos, pues el Ayuntamiento, como ya se mencionó, acaba de respaldar a la Junta con una considerable cantidad para cerrar la administración saliente.