Tercer Piso

El jueves habrá nuevo fiscal. Será mañana cuando, en el Congreso de Sinaloa, salga humo blanco con la elección de la persona que ocupará la titularidad en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para los próximos siete años, pero antes, los tres aspirantes deberán comparecer ante los legisladores este día. Así pues, Sara Bruna Quiñónez Estrada, Dámaso Castro Zaavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo presentarán hoy su plan de trabajo a los integrantes de los distintos grupos parlamentarios. El legislador panista Adolfo Beltrán Corrales adelantó que mañana se sabrá si hubo o no línea hacia sus compañeros de la bancada moreno-pasista, pues recordó las expresiones recientes del hoy gobernador Rubén Rocha en favor de una de las aspirantes, lo que, a su consideración, deslegitimó el proceso antes de iniciarlo y sembró la duda de un posible fiscal carnal.

Inexplicable. El tesorero de El Fuerte en la pasada Administración de la exalcaldesa Nubia Ramos, Esteban Moreno Gámez, fue premiado como director de Administración y Finanzas del Conalep en Sinaloa. Wilfredo Véliz, director general de la institución educativa, lo colocó ahí sin reparar el ruido que le va a generar porque las finanzas en la comuna fortense no fueron manejadas de la mejor manera. Pudo más la relación de amistad que eso. El premio que le dieron a Esteban Moreno no cayó bien en el entorno del alcalde fortense, el morenista Gildardo Leyva.

Habrá que ver. La flamante secretaria de Turismo, María de Rosario Torres Noriega, ha prometido transparencia en la inversión que se hace de los impuestos del 3 por ciento que paga cada uno de los visitantes hospedados en hoteles de la entidad. Es un tema que por siempre ha despertado suspicacias, pues no se conocen a ciencia cierta los montos totales ni el destino preciso que se da. Los recursos deben ser invertidos en gastos para la promoción de los destinos turísticos, pero las dudas prevalecen sobre ese tema sensible para el sector hotelero.

Cambio en Transparencia. Quien no dejó pasar la oportunidad de lanzar su crítica hacia las acciones del Gobierno que encabeza María Elizalde Ruelas en Mocorito, fue el exsecretario de Presidencia Ángel Gilberto Bon Ochoa, quien se ha caracterizado por ser un fuerte crítico del Gobierno municipal desde la Administración anterior, señalando que, ante el despido de quien fungiera como titular de la Unidad de Transparencia en las dos Administraciones de Guillermo Galindo Castro, ahora se podría poner en tela de juicio dicha área, pues con ella al frente siempre se presumió de estar en los primeros lugares en materia de transparencia. ¿Será que con el cambio de quien dirige dicha área se venga abajo todo lo logrado? El tiempo dirá si se cometió un error o si el cambio fue para mejorar.

Que sea la buena. Desde hace algunos años, se ha venido manejando que ya está por aterrizarse el proyecto de la nueva clínica del IMSS en Guasave, pues la que se tiene actualmente ya no se da abasto con la cantidad de derechohabientes que maneja, y ya sea por angas o por mangas, nomás no aterriza, por lo que ahora que ya se volvió a retomar el tema de esa obra. Ojalá y ahora sí vaya en serio y, a más tardar, en el 2023 se empiece a construir. El alcalde Martín Ahumada Quintero adelantó que será un hospital con 20 módulos de medicina familiar y 10 de medicina preventiva, que equivale al doble de grande de como se tenía previsto inicialmente. Ahora solo falta que autoridades del IMSS avalen el terreno que ya se tiene para edificar la obra, y entonces sí lo incluyan en sus obras del 2022 para asignarle recursos, pues si esta vez no se logra cristalizar este proyecto, va a empezar a oler a puro atole con el dedo.