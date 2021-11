Sin sorpresa la elección de Sara Bruna. Más allá de sus capacidades, que desde luego las tiene, para desempeñar el cargo como fiscal general de Sinaloa, y de eso no hay duda, la designación ayer de Sara Bruna Quiñónez Estrada con una votación abrumadora a su favor, pues obtuvo 39 de 40 votos —el otro fue para Claudia Zulema Sánchez—, la sospecha de “línea desde el Tercer Piso de Gobierno” será difícil de borrar, pues el propio gobernador Rubén Rocha Moya se encargó de sembrar esa “especie” desde el momento en que aún como gobernador electo se pronunció a su favor. Y aunque recientemente había intentado recomponer asegurando que los tres aspirantes, incluido Dámaso Castro, eran sus favoritos y que además habría sorpresa en la elección, pues no, ocurrió lo que ya muchos advertían, que la jueza en retiro sería la nueva fiscal. Seguramente las críticas no se harán esperar, pero tendremos que esperar al desempeño y resultado que dé al frente de este órgano autónomo, pues el principal temor es que se convierta en una “fiscal carnal”.

Ni la despistan. A los abogados de Ahome no les sorprendió que los diputados locales hayan elegido a Sara Bruna Quiñónez como la nueva fiscal general del Estado porque el proceso desde un principio lo calificaron como una farsa. Algunos dicen que no esperaban otra cosa de los diputados más que acatar la línea del gobernador Rubén Rocha Moya, incluidos los del PRI, coordinados por Ricardo Madrid, que parece andan más entregados que los propios morenistas. Así, la era de la 4T no se distingue en nada de la era priista. Son más de lo mismo. Incluso, con la elección de Sara Bruna revivieron los señalamientos contra los abogados ahomenses José Luis Polo Palafox, Martín López Félix, Octavio Martínez Cázarez y Luis Nicanor Barajas de que se prestaron a la simulación con participar en el proceso. Si andan molestos con ellos, más con los legisladores morenistas de esta tierra, Juana Minerva Vázquez, César Guerrero, Cecilia Covarrubias, José Manuel Luque Rojas y la pasista Elizabeth Chía. Ni se diga contra la priista Deisy Judith Ayala.

Manos a la obra. En Mazatlán, mientras el alcalde reelecto, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, se decide a reanudar las labores del cabildo (lleva 13 días alejado de la sala de discusiones), los ediles se han dispuesto a trabajar en los temas urgentes del municipio. Ayer apercibieron al gerente de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, para que explique las razones por las cuales algunos sectores del municipio reciben agua turbia y en ocasiones pestilente. Las quejas por este hecho sin precedentes van en aumento, ya que los usuarios temen por su salud.

Mezcolanza de funciones. El diputado local morenista Ambrocio Chávez Chávez participó ayer en tribuna durante el proceso de selección de la nueva fiscal en el estado, y llamó la atención que al referirse a las responsabilidades que esta área tiene, hizo toda una mezcolanza, ya que aunque el objetivo primordial de la FGE es la procuración de justicia, él insistía en que también le compete la administración de la misma, lo cual solo es facultad del Poder Judicial, aunado a que también destacó que la nueva fiscal tenía que velar por la impartición de justicia, que, dicho sea de paso, eso solo los jueces lo pueden hacer. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en el Congreso del Estado se esmeró mucho en su discurso para resaltar la relevancia de elegir a un buen fiscal, pero donde sí dio varios tumbos, fue a la hora de referirse a las funciones que este tiene, pues le puso de todo un poco.

Mano dura. Una actuación estricta es la que deberá tener la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, pues ya van dos veces que convoca a sesiones de cabildo y varios ediles no asisten, cuando, conforme a la ley, es obligatorio estar presente en cada una de ellas. Es tal la tensión en este asunto en el Ayuntamiento de Mocorito, que la primera edil, al cuestionarla sobre ello, mencionó que se pondrán a revisar el tema y empezar a actuar al respecto, para que ya no sigan sucediendo nuevamente, ya que son un equipo, y si es necesario poner mano dura firmemente, dijo que lo hará. Ahora solo falta esperar que en verdad lo haga, a ver si así asisten todos a las sesiones de cabildo, pues es uno de sus deberes; mientras tanto, el síndico procurador y los regidores inconformes con el actuar de la presidenta, ya han definido su postura y aseguran que se está usando la ley a conveniencia de la mandataria municipal.