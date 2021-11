Tercer Piso

Jenny del Rincón es el elegido. Sin ninguna sorpresa de por medio, ayer, Ricardo Jenny del Rincón fue el elegido por el gobernador Rubén Rocha Moya para ocupar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), cargo que hasta el pasado 8 de noviembre ocupó Renato Ocampo Alcántar. Esta designación directa del mandatario estatal, sin duda, será interpretada como un premio, sin olvidar lo que el propio Rocha adelantaba en su semanera de este lunes, en donde admitió que posiblemente hubiera premio para el excoordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, organismo ciudadano que fue acusado de seguir “línea” oficial para la selección de los perfiles con miras a designar a Sara Bruna como titular de la Fiscalía General del Estado. Hoy, con la llegada de Jenny del Rincón, más allá de su perfil y capacidades, que seguramente las tiene, los cuestionamientos nuevamente surgirán y la duda de si “amor con amor se paga”, también ahí quedará.

En marcha. Como un paso más para la consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, inició ayer la etapa informativa del proceso, que tendrá su punto fino el día 28, que es cuando los ciudadanos saldrán a votar por el “sí” o el “no”. Esto lo dio ayer a conocer el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, quien estuvo acompañado del gobernador Rubén Rocha Moya y los alcaldes de Ahome, El Fuerte y Guasave, Gerardo Vargas Landeros, Gildardo Leyva y Martín Ahumada. A la par, entra en funciones el comité ciudadano, a cuyos integrantes Vargas Landeros les tomó la protesta antier en sesión de cabildo. Las críticas a la composición del comité arreciaron porque Jorge “Travieso” Arce, integrante, opinó ahí, en la conferencia con el subsecretario de Gobernación, a favor de la planta. La imparcialidad se comprometió. Le dio más material a los opositores. Si tantito quieren.

Presentación. María del Rosario Torres Noriega, la abogada litigante convertida en titular de Turismo en Sinaloa por la mano del gobernador, Rubén Rocha Moya, se integró ayer a la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), la cual sesionó en el primer día de actividades del Tianguis Internacional de Turismo 2021, en Mérida, Yucatán. La funcionaria sinaloense lleva una abultada agenda de negocios en la que aparece como prioridad la reunión con representantes de las líneas aéreas, así como turoperadores de Canadá y Estados Unidos. Y es que en las reuniones previas que tuvo con los presentantes camarales de la hotelería y la industria restaurantera, le pidieron dar atención a la recuperación del flujo de visitantes extranjeros. El reto es significativo y será una de las primeras pruebas que enfrente Torres Noriega al frente de la Secretaría.

Que siguen en pie. A pesar de las condiciones en que se encuentra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Salvador Alvarado, su dirigente, Otoniel González, asegura que no están derrotados totalmente, pues aunque se corrió el rumor de una desbandada en sus filas, señaló que este año solamente se han ido dos militantes, que es el caso que se dio a conocer estos días de la ahora exregidora Luz Zita Vizcarra y su esposo. Es conocido que la militancia del partido del Sol Azteca no es alta en este municipio, pero, a pesar de eso, Otoniel González señala que la fuerza de un partido no se mide por su militancia. Al parecer, buscarán recuperarse, pues en la pasada elección, con el resultado obtenido no alcanzaron ni siquiera una regiduría plurinominal, a ver si esto no desalienta al líder perredista en su búsqueda por incrementar la militancia.

Reanudarán obra. Finalmente habrá de concluirse la esperada ampliación de la clínica del Issste en Guasave, luego de que en el nuevo presupuesto federal para el 2022, se incluyeron 26.9 millones de pesos para ello, pues hay que recordar que fue en el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se autorizó ese proyecto, el cual se inició, pero jamás lo terminaron. Se dice que los encargados de esa obra fueron sancionados por no haber cumplido con los tiempos fijados para ello, y hoy, que se va a retomar, se espera que finalmente quede lista, ya que ahora contará con especialidades y quirófano, podrán dar la atención que los guasavenses y gente de municipios vecinos se merecen.