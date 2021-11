Tercer Piso

Abortan misión. Se suspendió ayer la elección del presidente sustituto del PRD en Sinaloa, en medio del desorden, señalamientos de parcialidad, de gastos indebidos, denuncias de violencia política de género y se evidenció la división y la rivalidad existente entre los dos grupos políticos. La presidenta de la Secretaría de Equidad de Género, Isabel Cristina López Saucedo, planteó un receso de dos semanas y llamó a la unidad para respaldar a Amada Hernández Madueño, secretaria general del PRD estatal, quien se dijo es víctima de violencia política de género presuntamente generada por Francisco Javier Juárez Hernández. Por su parte, Juárez Hernández denunció que integrantes de la dirigencia presuntamente hicieron mal uso de los recursos del partido y se autorizaron sueldos y apoyos adicionales para acumular un ingreso de 70 mil pesos mensuales, que corresponden a tres conceptos: por sueldo, gastos por comprobar y operativo. Este pleito por la dirigencia del partido apenas empieza, y los señalamientos y acusaciones continuarán.

Aspiración. Ya brincó un “gallo” ahomense para pretender ser el nuevo director general del Instituto Sinaloense de la Juventud, luego de que la Administración del gobernador Rubén Rocha Moya lanzara la convocatoria para que los jóvenes participaran. Se trata de José Eduardo Castillo Contreras, un activista social del medio ambiente, y defensor de los animales. Eddy Castillo, como se le conoce, ya se anda promoviendo con loas a Rocha Moya, que es el que al final “palomea”. Al mismo tiempo, algunas organizaciones y actores políticos en Ahome lo respaldan. Dicen que el oriundo del ejido Primero de Mayo, como quienes lo apoyan, van a morir engañados, salvo que sea el de la línea porque este proceso es “mera simulación”, como lo que pasó en la elección de la nueva fiscal general del estado y del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Turno al puerto. Hoy, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, estará en Mazatlán, desde donde realizará su conferencia "la semanera". Muchos compromisos le esperan al mandatario estatal en el puerto, pero dos cuestiones son prioritarias: el apoyo que ofreció al sector pesquero para la recuperación de los programas de fomento que se perdieron con el inicio de la Administración federal de la 4T. Otro es el plan de promoción para mantener a Mazatlán como destino recuperado en los mercados internacionales y reposicionarlo en los mercados internacionales, disminuidos por la pandemia del covid-19. Respecto a este último punto, la secretaria estatal de Turismo, María del Rosario Torres Noriega, acaba de regresar de participar en el Tianguis Turístico Internacional en Mérida, Yucatán, y se dice que trae muy buenas noticias.

Segundo desaire. El que no anda nada contento con el alcalde de Guasave, es el diputado federal Casimiro Zamora Valdez, a quien, por segunda ocasión, no se le invitó a un acto oficial organizado por el Ayuntamiento, ya que el pasado sábado se tuvo un evento conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana, y aunque otros legisladores sí recibieron invitación, a él no se le convocó, tal y como sucedió también el pasado 31 de octubre, cuando no fue requerido en el acto de protesta de Martín Ahumada Quintero como presidente municipal. En aquel entonces, el legislador felicitó al alcalde en el evento donde Rubén Rocha Moya rindió protesta como gobernador, y le dijo que le iba dar un abrazo ahí, pues en Guasave no podría, ya que no había sido invitado, lo que sorprendió al médico. Ahora que el desaire se repite de nuevo, Zamora Valdez ya no está tan convencido de que esto sea obra de la casualidad, sino más bien de que alguien no quiere que haya una buena relación entre él y el alcalde, y a sabiendas de que la mayoría de las obras de los municipios se hacen con recursos federales, sería Ahumada Quintero quien salga perdiendo con esta decisión.

Solicitud. Una petición más suma a su lista el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, pues frente a diversas autoridades municipales, el presidente del Patronato de Bomberos Angostura, Aurelio Lugo Camacho, no dudó en hacer su solicitud de apoyo con el cual esperan lograr una subestación que por años tienen esperando establecer en la comunidad de Chinitos para hacer combate a las necesidades, mientras que el alcalde atentamente lo escuchó, dejándole muy en claro a Lugo Camacho que esta Administración sí los apoyará y, como dice un conocido dicho: “el que persevera, alcanza”, pues así como tienen ya varios años anhelando contar con ello, puede que esta Administración sí les cumpla. No hay que olvidar que las condiciones financieras para Bomberos no han sido las mejores y han atravesado episodios muy difíciles debido al retraso del recurso del Gobierno estatal, por lo que de concretarse el apoyo del Ayuntamiento, la subestación podría ser una realidad.