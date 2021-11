Tercer Piso

¿Realmente doblaron las manos? Podrán haber perdido el primer round, pero de ahí a que los pasistas hayan perdido la pelea (política) que mantienen con el Químico Benítez, está por verse, pues aunque ayer Héctor Melesio Cuen admitió desde la capital sinaloense que en esta ocasión habían decidido hacerse a un lado y avalar las propuestas del primer edil porteño para no poner en riesgo la estabilidad de Mazatlán, pero, eso sí, avaló lo dicho por el dirigente formal del partido, Víctor Antonio Corrales, de que serán muy vigilantes del desempeño del gobierno municipal, lo que en lenguaje sinaloense quiere decir que en cuanto se descuide Benítez Torres, los pasistas tratarán de asestar un ‘golpe’. Cuen también aseguró que, si en sus manos hubiera estado arreglar este conflicto, “en tres patadas” lo hubiera resuelto.

Socializar. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales empezaron con las reuniones en las comunidades, sobre todo indígenas, para informar sobre la consulta popular de la planta de fertilizantes en Topolobampo y del proyecto mismo. Todo indica que el Gobierno federal va a matar dos pájaros con una misma pedrada: Gobernación da el paso en el terreno político-social y la Semarnat cumple con la parte legal, ya que un juez de distrito la instruyó para realizar la consulta en un juicio de amparo. Benito Mirón López, director de Participación Social de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que nadie del gobierno se va a manifestar a favor o en contra de la planta, lo que se supone que tampoco los del estado y el municipio para no dar pie a una mayor inconformidad por la forma en que se realiza la consulta por el sí o no del proyecto. Quizás por eso el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue más prudente porque ya no se pronunció abiertamente por la planta aunque lo que manifestó va en ese sentido. Las asambleas la iniciaron ayer en San Miguel.

Ambiciosos proyectos. En Mazatlán, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dedicó la conferencia semanera para revelar parte del plan de desarrollo turístico que manejará durante su administración. Se planteó dos retos principales: primero, que el tren turístico Chepe haga escala en Mazatlán y que sea un tren bimodal al transportar gente y carga. Segundo: concretar un crucero turístico que recorrería Puerto Peñasco, Guaymas, Santa Rosalía, La Paz. Además de ello, durante su conferencia aseguró que integrará a la industria hotelera y restaurantera a la planeación de los programas de promoción.

Toma de bodegas. Es increíble que después de tantos meses que se hayan entregado las cosechas del ciclo anterior, aún haya bodegas que a la fecha no le han pagado a los productores su maíz, como sucede en Guasave, donde un grupo tomó las oficinas y el centro de acopio de la empresa Columbia, ya que aún no le han pagado a 37 personas, y el recurso asciende a unos 15 millones de pesos. Los hombres del campo aseguran que el diálogo ya se agotó, pues solo largas les han dado, así que han decidido que la toma será de manera permanente y no se irán hasta que le paguen a todos los que están pendientes. Esta es una de las razones por las que los productores piden al Gobierno que se le ponga un alto a estos bodegueros, pues quieren pagarles cuando a ellos se les da la gana, como si la gente no tuviera compromisos que saldar, y lo peor es que esta historia se repite en cada ciclo agrícola, pero hasta ahora todo sigue igual.

Sin decisión. Mientras que el municipio de Salvador Alvarado asegura que no hay condiciones para la realización de las fiestas carnestolendas, pero que se irán preparando con la organización de un patronato que vaya preparando actividades y todo el equipo para el carnaval del 2023, en el Ayuntamiento de Mocorito, que encabeza María Elizalde Ruelas, no descartan la posibilidad de organizar esta tradicional fiesta del pueblo y que en el último año se ha suspendido por las olas de contagios de covid, por lo cual se basarán en la decisión que tome el sector salud que encabeza también su jefe político, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Si bien, es cierto, que el tema de salud es de suma importancia, muchos de los municipios se han detenido en este tema por el asunto presupuestal, el cual se pudiera estar soltando los recursos que lleguen a los municipios a partir del 26 de este mes, tiempo en que el Congreso definirá las partidas presupuestales para cada uno de los municipios.