Tercer Piso

¿Posible efecto catalizador? Dicen que en política no hay casualidades, por lo que habremos de esperar si la reciente designación del priista Marco Antonio Irízar Cárdenas como director de Evaluación y Seguimiento en la Administración estatal morenista tiene algún efecto catalizador sobre su esposa, la diputada local del PRI Gloria Himelda Félix Niebla, quien ha protagonizado varios enfrentamientos verbales en tribuna con sus homólogos de Morena y ha sido una de las opositoras más críticas hasta el momento. Ya ve usted que al gobernador le gusta aplicar esa famosa frase de que “el enemigo más vale tenerlo cerca”.

Confrontación. Caliente se puso la asamblea informativa de la consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, ya que un grupo de opositores de Aquí No irrumpió a gritos la exposición que se hacía del ejercicio participativo en el puerto. Quiérase o no, el director de Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Benito Mirón López, y el alcalde Gerardo Vargas Landeros se sorprendieron por la acción del grupo que llegó de la nada. Los ánimos se caldearon porque había en la reunión gente que sí está de acuerdo en el millonario proyecto. La actitud de los del grupo Aquí No fue interpretada por algunos como un acto desesperado porque ven que el resultado de la consulta va a ser favorable para el proyecto. El argumento de los manifestantes era que los tomaran en cuenta, pero ellos mismos se pusieron la soga al cuello porque la consulta popular es para eso, para que participen en las urnas. Y las asambleas son también en ese sentido, pero no como llegaron, a querer imponerse a gritos y sombrerazos.

A endeudarse. En San Ignacio, las finanzas del Ayuntamiento están tan mal que el alcalde, Octavio Bastidas Manjarrez, ya ordenó la contratación de un crédito por 2 millones de pesos para cubrir las necesidades más urgentes. Entre estas, se encuentra el pago de la nómina que no fue cubierta esta quincena porque en cajas no había nada de dinero. El punto polémico es que, en vez de recurrir a un adelanto de partidas estatales, se buscó la alternativa de pedir el empréstito a una caja denominada Caja Río Piaxtla.

Inicio prometedor. Horticultores de la zona de Guasave andan más que contentos por los buenos precios que están registrando algunos productos hasta el momento, y un caso notable es el del tomatillo, que ahorita anda en 35 pesos el kilo en centros como la ciudad de Guadalajara, cuando el año pasado tuvo un desplome tremendo, y llegó a cotizarse en solo 3 pesos el kilogramo, lo que provocó que los productores terminaran tirando la cosecha, ya que con ese valor no les alcanzaba ni para costear los gastos del corte. También el chile jalapeño se está vendiendo muy bien, ya que oscila entre los 38 y 40 pesos el kilo, lo que de alguna manera les hace pensar que la pesadilla que vivieron en el 2020 con la caída de precios, este año no se repetiría, aunque lo mejor será esperar, pues esto apenas empieza.

El compromiso. Directores van y vienen en el plantel de Conalep en Guamúchil, y ninguno ha logrado gestionar el anhelado recurso para la construcción del edificio que dé espacio al plantel educativo en el municipio. Con la entrada del nuevo director, Jaime Jiménez Santos, a quien se le tomó protesta ayer con la visita del rector del Conalep en Sinaloa, Wilfredo Beliz Figueroa, pareciera que ahora sí se podría concretar el proyecto. El terreno ya se tiene y hay buena expectativa de que se logre avanzar en este tema porque es “inadmisible”, dijo el rector, que los maestros y alumnos no cuenten todavía con un espacio propio y con las condiciones adecuadas. El compromiso de los directivos ahí está plasmado y habrán de hacer su parte en su capacidad de liderazgo para que no se siga rezagando la necesidad de la comunidad educativa de contar con espacios dignos.