Tercer Piso

Otro señalamiento en Sepyc. Por segundo día consecutivo, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, le pegó otro coscorrón a su antecesor Juan Alfonso Mejía, pues a lo primeramente dicho el martes, en el sentido de que la anterior Administración no dio seguimiento a los trámites de seguro para las escuelas dañadas, ayer de nuevo puso en entredicho el seguimiento a las gestiones de apoyo urgente que varias autoridades escolares hicieron hace meses para rehabilitar con recursos estatales los planteles y poder regresar a las aulas. Importante es evidenciar la indiferencia, pero lo es más retomar las gestiones y darle celeridad, pues no solo se trata de volver a las aulas, sino de hacerlo en condiciones dignas y seguras para los niños de educación básica en la entidad, pues hay al menos 500 escuelas que no están en condiciones.

El desencanto. Todo hace indicar que fueron más los decepcionados que los emocionados con Domingo “Mingo” Vázquez al aceptar ser el director de Turismo en la zona norte del Gobierno del Estado. Y es que dicen que había mostrado dignidad al guardarle distancia al alcalde Gerardo Vargas Landeros, con quien no se reunió previo a su toma de protesta como un gesto de no reconocer su victoria en las urnas, como para que el excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía se tirara a los brazos del Gobierno de Rubén Rocha Moya. “Para eso me gustabas”, lo pitorrean algunos de sus seguidores y no seguidores. Al final, algunos definen que salió peor que el excandidato priista Marco Antonio Osuna Moreno, que fue choteado por reunirse de buenas a primera con Vargas Landeros. Por una razón u otra, el capital político del exlíder sindical electricista le va a mermar si es que se le mueve el gusanito para el 2024. Es posible que alguien es lo que quiere.

A revisión. En la Cámara de San Lázaro, la diputada federal del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, aprovechó la coyuntura del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que hoy se conmemora, para pronunciarse por el rescate de la iniciativa Ley Quemón. La propuesta plantea crear un registro nacional de agresores sexuales y deudores alimentarios para generar conciencia pública sobre el impacto que tienen los delitos sexuales y el abandono de las familias por irresponsabilidad. Advierte que ya es tiempo de no solo alzar la voz, sino además de gritar por las que ya no están, por las desaparecidas y por las que viven con miedo en sus hogares. Hay que ver si eso no contraviene a la ley en cuanto al manejo de datos personales, de los acusados, podría enfrentar resistencias.

Riesgo latente. En la visita que hizo a Guasave el secretario de Economía en el estado, Javier Gaxiola Coppel, tocó el tema de la consulta popular que se hará el próximo domingo en el norte del estado para definir si se instala o no en el puerto de Topolobampo la planta de fertilizantes GPO, asegurando que, de ser negativa la respuesta, se perdería la generación de muchos empleos para el estado, así como una derrama económica muy importante. Reconoció que aunque a final de cuentas es la gente quien tomará la decisión final, no se puede dejar de reconocer que el proyecto es muy atractivo para el desarrollo económico de la entidad, pero, por lo pronto, la moneda está en el aire.

Todo en paquete. En política nada es por cuestión del destino, y esto lo sabe muy bien la diputada priista Gloria Himelda Félix Niebla. Si se rememora a principios de proceso electoral en el mes de febrero, cuando su nombre apareció en la lista de aspirantes a la alcaldía por Mocorito hizo, ruido en el Pueblo Mágico que tuvo que salir a declarar que era totalmente falso que su compromiso era con su partido, el Revolucionario Institucional, de donde había surgido y formado toda su trayectoria política, sin embargo, cuando estuvo tambaleante la definición de la diputación, cuando a nombre de Claudia Singh Singh, del Partido Acción Nacional (PAN), que impugnó la designación de la diputación, se soltó el rumor de que la mocoritense acudió con el gobernador Rubén Rocha para solicitar su respaldo. Sin embargo, los tintes morenistas se ven reflejados de manera más real con la asignación de su esposo, Marco Antonio Irízar Cárdenas, a quien se dijo estar comprometido con los compromisos de la Cuarta Transformación al rendir protesta en la Dirección de Evaluación y Seguimiento.