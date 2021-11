Tercer Piso

Cuadratura al círculo. Más vale que el Gobierno estatal, que encabeza Rubén Rocha Moya, ajuste lo que tenga que ajustar en materia de seguridad, sobre todo después de estos tres días en que han seguido apareciendo personas asesinadas en la capital sinaloense y la zona de Navolato. Son al menos siete ejecuciones y tres personas privadas de la libertad en un mismo hecho, solo en tres días. Y aunque ayer el secretario de Seguridad Público, Cristóbal Castañeda Camarillo, advirtió que reforzarán los operativos para este fin de año, la realidad es que las acciones deben notarse desde ya; no se pueden dormir en sus laureles pensando que todo está bien o que se trata de “cuotas de sangre” normales para una región que ha sido tan castigada por la violencia.

Todo listo. Pese a que los opositores hicieron “barullo”, la etapa de información de la consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo no cambió la intención de la mayoría de los ahomenses del “sí” al millonario proyecto. En estos momentos hay una veda para que los ciudadanos reflexionen el voto el próximo domingo y algunos consideran que “la cosa está cantada”, ya que los integrantes del grupo de Aquí No equivocaron su estrategia para revertir la tendencia a favor de Gas y Petroquímica de Occidente. Ayer, una empresa encuestadora dio a conocer que el 86 por ciento de los ciudadanos están a favor de la planta de fertilizantes. El resultado de la encuesta que hicieron la dio a conocer acompañada del presidente de la Canaco Los Mochis, Marco Vinicio Ibarra. Este número coincide con lo arrojado en otras encuestas realizadas por otras empresas sobre el caso.

Decisión justificada. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente en Guasave aseguró que es cierto que su insistencia para que todo el gremio vote a favor del “sí” en la consulta popular de este domingo para aprobar o rechazar la planta de fertilizantes GPO en Topolobampo, en mucho obedece a que eso bajaría el precio de los insumos, pues solo el amoniaco anhidro y la urea han presentado un incremento del 30 por ciento en el último año, pero esto no solo sería benéfico para los hombres del campo, sino también para la sociedad en general. Y es que esa alza en los insumos también ha traído consigo que los alimentos se encarezcan a raíz de que se elevaron los costos de producción en maíz, trigo, sorgo y legumbres. Es por ello que su lema de un voto a favor de la planta de fertilizantes, es un voto a favor del campo. Se justifica, ya que ese proyecto haría que la actividad agrícola recupere un poco de lo mucho que le han quitado.

¿Rescatará proyecto? En su reciente visita a Rosario, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, volvió a despertar las esperanzas para un rescate del CIP Teacapán-Playa Espíritu. Aun y cuando los cachitos para la rifa de ese complejo ya se venden en todo el país (la rifa será el 5 de diciembre), el mandatario estatal asegura que solo se sorteará una mínima parte de los terrenos que abarcaba el proyecto. Para el resto, aseguró, ya se tienen empresarios interesados en su compra y las gestiones de venta e inversión se continuarán.

Vaya sorpresita. La que se encontró en el taller municipal el alcalde de Angostura, Miguel Ángel “Profe Mayke” Angulo Acosta, luego de que le cayera una serie de peticiones de raspado, reparación de caminos y servicios de recolección. Pues al querer establecer compromisos, ¡oh, sorpresa!, que al revisar la maquinaria se encuentra completamente obsoleta, no hay carros recolectores de basura, los dompes no están en condiciones, el vactor requiere ser reparado y la única conformadora que tiene es insuficiente para atender. Total, que es una serie de fallas que lo deja sin opción ni capacidad de respuesta de manera inmediata. Por lo cual, la gestión será en búsqueda de tener primero maquinaria para atender a la población porque, de plano, no hay por dónde empezar.