Tercer Piso

Ya salió el peine. Cuestionado sobre el déficit de 2 mil 618 millones de pesos que arrastra el gobierno estatal, el gobernador Rubén Rocha Moya no tuvo de otra más que explicar que el problema se debe a que la administración pasada se gastó por adelantado ese recurso que debieran estar gastando ahorita, producto de adelantos de participaciones federales. Incluso admitió que esta costumbre de gastar el dinero por adelantado es muy común en los ayuntamientos y hasta en la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, que regularmente piden adelantos de ministraciones, lo que reconoció como un problema de disciplina financiera que deben corregir, pues no pueden estar gastando por adelantado porque lo único que hacen es estar pateando compromisos. Reveló incluso que varios exalcaldes, antes de entregar administración en octubre, querían a como diera lugar que el Gobierno estatal les adelantara el recurso de los aguinaldos… pero él le pidió a Quirino que por favor no les diera ese recurso porque no era tiempo de aguinaldo, y, de dárselos, en diciembre vendría el problema.

Contundente. Con el resultado mayoritario del sí en el ejercicio participativo en Ahome, El Fuerte y Guasave, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente despejó el camino para su proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Con 30 mil votos de diferencia de los opositores, muchos dicen que es un triunfo contundente. Esta parte ya la superó GPO. Sin embargo, aún no puede iniciar la construcción y operación de la planta, pero dio un gran salto para que el Gobierno federal no se oponga. Es más, el resultado del ejercicio participativo obliga a la administración lopezobradorista a agilizar los trámites. Sin embargo, a la empresa le resta el litigio de amparo que existe para poder en definitiva cantar victoria. No queda claro si la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales va a usar o no el ejercicio democrático para dar respuesta al juez de distrito que instruyó realizar la consulta indígena dentro del amparo. Si lo hace, que es lo que faltaba, unos dicen que GPO está del otro lado porque la Manifestación de Impacto Ambiental también está lista y es favorable.

A ponerse el huarache... A lo largo de la llamada nueva normalidad impuesta por la pandemia del covid-19, Mazatlán se ha ofertado como un destino seguro para las familias de vacacionistas. Se promocionó la reapertura de playas bajo protocolos estrictos preventivos, la respuesta fue positiva. Mazatlán se llena de visitantes cada fin de semana y la pandemia ha castigado menos al puerto que a otros destinos. Ahora que la alerta mundial se vuelve a disparar por la nueva cepa denominada ómicron, el Ayuntamiento se ha apurado a advertir que se reforzarán las acciones preventivas. Ayer la secretaria de Turismo, Rosario Torres, pidió no entrar en pánico y aseguró que en la entidad y, en específico, en Mazatlán, las medidas preventivas que ya se aplican, serán fortalecidas.

Acceso denegado. En la pasada sesión de Cabildo, la síndica procuradora, Georgina Burciaga Armenta, le pidió al alcalde de Guasave que se le invitara a las reuniones de concertación política, ya que el área que encabeza suele tener representación en dichas sesiones, aunque solo puede participar, mas no votar, pero de manera sorpresiva Martín Ahumada Quintero sometió a votación dicha petición entre los ediles, donde PRI y PAN no aceptaron, pero los de Morena y PAS le dieron luz verde, por lo que el presidente municipal, en lugar de decidir ahí un punto en el que no debería haber polémica, optó porque será en la siguiente sesión de Cabildo cuando se defina esto. Estas acciones del alcalde son las que han provocado que se le tilde de no tener oficio político, pues hacen una tormenta en un vaso de agua, mientras que la síndica procuradora aún no comprende el porqué no quieren que asista a las juntas de concertación política, lo que la hace pensar que se están tocando temas que no les conviene que ella se entere. Ya veremos.

Sin un alto. La reserva de Patolandia, un área considerada para el cobijo de diferentes aves migratorias, como el pato bobo patas azules, ha quedado a merced de los cazadores quienes sin mayor precaución han provocado en tres ocasiones grandes incendios que acaban con la vida silvestre y la fauna. En estos incendios que han ocurrido no ha habido autoridad que se atreva a levantar la mano y poner un alto, que no solo daña al medio ambiente, sino a una parte importante para la generación del desarrollo turístico. Hasta ahora el director de Ecología, Abelino Angulo, es quien ha recriminado las acciones, pero no se ha presentado ante Cabildo ni se ha hecho llegar al alcalde Miguel Ángel “Profe Mayke” Angulo, una medida de sanción a quienes se detecten realizando practicas forestales, así como las acciones de rescate de esta reserva.