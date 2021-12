Tercer Piso

Calentó poco la silla. A un mes de haber asumido la Dirección General de Radio Sinaloa el excandidato a la gubernatura por el Partido Verde Tomás Saucedo Carreño, este martes fue relevado en el cargo por el periodista Édgar Paúl Villegas Salas, quien ya se desempeñaba como conductor de esta radiodifusora. El anuncio fue hecho ayer por el propio gobernador Rubén Rocha Moya, quien desde el salón Gobernadores de Palacio de Gobierno anunció el relevo, pero no detalló las causas de la salida del exuniversitario Tomás Saucedo, quien en el reciente proceso electoral fue el abanderado del Verde, pero renunció a la candidatura unos días antes de la elección para sumarse al proyecto de Rocha Moya, “gesto” que al ganar la contienda el morenista lo colocaba en algún puesto de la Administración estatal. Lo que hasta hoy no se sabe es si será reubicado a otro cargo o queda fuera definitivamente del Gobierno rochista.

Se le hizo. Nada mal le fue al exalcalde de Choix Omar Gill Santini en la repartición de puestos públicos en la era del gobernador Rubén Rocha Moya. Este ayer le tomó protesta como subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Algunos dicen que por la forma en que gobernó y los resultados, no era para tanto. Es más, tiene algunas cosas que aclarar de su paso por la presidencia municipal del alteño municipio, según los informes de la Auditoría Superior del Estado y que fue motivo por el cual el Congreso del Estado le reprobó las cuentas públicas. Todo hace indicar que eso no contó para su nombramiento, sino que hubo prisa para protegerlo. Como no pudieron colocarlo como delegado de los Programas Federales Integrales en El Fuerte, ya que Aureliano Urías logró moverse a tiempo y echar abajo ese plan, a Gill Santini le tuvieron que abrir ese espacio. Dicen que Gill Santini andaba desesperado porque creía que ya se le había pasado el tren. Y es que le agarró sabor al “huesito”.

Llegó la hora. Con todo y la decepción de los sectores de Escuinapa, este próximo domingo 5 de diciembre será el sorteo de los terrenos que forman parte del proyecto CIP Teacapán-Playa Espíritu, ordenado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró al megaproyecto un exceso de las anteriores Administraciones federales. Los cachitos cuestan 250 pesos y, según lo expendedores, han tenido buena demanda entre los sinaloenses. El premio principal es la casa de playa que tiene un valor de 28 millones 956 mil pesos; segundo, tercero y cuarto premios contemplan 5 millones de pesos en efectivo cada uno; los siguientes serán lotes rústicos con valor turístico sin servicios, con frente al mar, en Playa Espíritu, con un valor de un millón 244 mil 805.99 pesos, dando un valor total de 248 millones 961 mil 198 pesos; reintegros con valor de 250 pesos, dando un valor total de 4 millones 949 mil pesos, premios en especie y en efectivo con un valor total de 297 millones 866 mil 198 pesos.

Politizan programas. Ya anda circulando por ahí un video donde se confirma el discurso que dio la diputada local morenista Felícitas Pompa Robles durante la entrega de apoyos a adultos mayores en la ciudad de Guasave, en el que claramente se escucha que le pide a los presentes que no los dejen de la mano, que los sigan apoyando, porque esto ya nadie lo va a poder parar. Sin duda, es muy grave que se den este tipo de situaciones, y lo peor del caso es que se hizo bajo la autorización del jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura, Daniel López Armenta, quien estaba presente en el acto. Los morenistas tienen que meterse en la cabeza que esos apoyos los da el Gobierno federal, no su partido, pero tal parece que algunos políticos ya andan trabajando rumbo al 2024, y está bien que tengan aspiraciones, pero que no sea a base de engaños como quieran ganar adeptos, pues los programas federales no tienen nada que ver con los colores de los partidos, por más que lo cacaraqueen quienes hoy ostentan el poder.

En crisis. La situación financiera a alcanzado a la Asociación Ganadera Local de Angostura, que encabeza Martín Humberto Valles Castro, quien dice que para salir adelante le han entrado a las rifas, a la organización de eventos, como coleadas, y ya tienen preparado hasta uno de caballos bailadores. Y eso no es todo lo que les preocupa, sino el crecido desinterés de la población joven por querer dedicarse a la ganadería. Asegura que mucho de los jóvenes han buscado otra opción, pues consideran que es mucho trabajo y poca rentabilidad, además de ser nulos los apoyos del Gobierno. Martín Valles asegura que los jóvenes que han heredado, han optado por la venta de los hatos hasta quedarse fuera del sector ganadero, pues aseguran que con eso pierden menos que dedicarse por completo a este sector.