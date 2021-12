Tercer Piso

Visitas a Navolato. Por segundo día consecutivo, el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo en el municipio de Navolato. El sábado acudió a la comunidad Cinco de Mayo, en donde anunció la reconstrucción total de la carretera de esta comunidad a la de Macario Gaxiola; ayer, estuvo en Villa Juárez, en donde se llevaron a cabo servicios de salud, atención psicológica, oportunidades de empleo, entre otros servicios a los pobladores. Qué bien que se le está brindando atención a este municipio el cual, pese a que está muy cerca de la capital, sufre de grandes rezagos. Ojalá que en Villa Juárez no solo se lleve este programa, allí se requieren muchos, ya que existen graves problemas sociales que tienen que ver con la pobreza, la prostitución y la violencia familiar. Pero habrá que darle tiempo al tiempo, pues al igual que Rocha Moya, así han iniciado su administración otros gobernadores, cosa de crear imagen, y luego se olvidan de la ciudadanía.

Con la aspiración. Dicen que Domingo “Mingo” Vázquez agarró vuelo tras ser nombrado director de Turismo en la zona norte de Sinaloa por el gobernador Rubén Rocha Moya. Algunos que lo creían fuera de la jugada para el 2024 le encontraron sentido a las versiones de que puede ser una carta de Rocha Moya para esas fechas en el que van a realizarse elecciones para alcaldes, diputados locales y federales. Es más, el excandidato a la alcaldía de Ahome ha sido asediado por propios y extraños para conocer su proyecto para el 2024. Es decir, que si va o no por la revancha. Y él les contesta que no se descarta. En ese sentido, su aspiración sigue palpitando. Pero, por lo pronto, se va a concentrar en la responsabilidad que le dieron para agarrarle el rollo, ya que esa área no es su fuerte.

Se añeja el problema. Por cerca de mes y medio, algunos de los sectores de Mazatlán han recibido agua turbia en sus tomas domiciliarias, lo que se ha traducido en una carga extra en la economía de las familias. Y es que no hay confianza ciudadana para beber o usar el agua chocolatosa, a veces lechosa y hasta con tono rojizo en actividades que puedan comprometer la salud, como el lavado de cocina y el aseo personal. El nuevo gerente de la Junta de Agua Potable y exsecretario de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López Angulo, echó a andar el fin de semana un plan para mejorar la calidad del agua disminuida desde el embate del huracán Pamela. Al parecer será su primera prueba de fuego como funcionario municipal, pues los mazatlecos son muy sensibles con el tema del agua potable y ya le ha costado el cargo a varios gerentes y hasta ha sido un factor que influye en el voto ciudadano.

Créditos no alcanzan. Productores agrícolas en el estado ya se andan organizando para unir sus voces y buscar que hagan eco en el Gobierno del Estado, ya que los costos de producción se les fueron por los cielos con las alzas que se han venido dando en los precios de los insumos agrícolas, tanto, que los créditos de la Financiera Nacional ya no les alcanzan para sufragar los gastos. Y es que los 28 mil pesos que se les asignan en créditos por hectárea han quedado muy desfasados, ya que ahora se necesitan 50 mil pesos para ello, lo que ha provocado que ya no cualquiera pueda sembrar, pues para muchos es inalcanzable pagar el precio que tiene el amoniaco de momento, y si el gobernador del estado no encabeza este reclamo de los hombres del campo, seguramente la producción agrícola en Sinaloa va a ir en declive de manera alarmante.

La elección. Todo pareciera que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 53, que encabeza el profe Fernando Sandoval, dará paso al proceso democrático para el cambio de dirigencia sindical para el próximo mes de febrero. Aún cuando no se tiene fecha definitiva, ya se habla que pudieran estar lanzando la convocatoria para la elección. Si bien, SNTE 53 ha sido ejemplo de unidad sindical, deberán tener muy bien analizado y trabajado como un proceso que no rompa con la unidad de más de dos décadas.