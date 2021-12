Cambio de tono. Ya como exsecretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López ha cambiado su tono de voz y lanzado algunas críticas hacia el Gobierno federal, lo que desde la posición que ocupaba hasta antes del 31 de octubre no hacía. Y es que en sus últimas apariciones, claro, en redes sociales, el también expresidente nacional de Mexicanos Primero reconoció, por un lado, la capacidad de López Obrador para leer el alto malestar social producido por varios Gobiernos de la alternancia y la desigualdad social que nos caracteriza, pero añadió que, a tres años de su Gobierno, hay acciones que dejan mucho que desear, como la alta militarización en el país, el cero crecimiento económico, la nula estrategia frente a la situación del covid-19, además de que intentar gobernar por decreto en materia de transparencia sería dejar 20 años de nuestra historia y de nuestro progreso en el camino.

Premiado. En la limpia que hizo el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, salió beneficiado Víctor Manuel Lim Zavala. Y es que de los 35 nombramientos que Cuen Ojeda extendió de un solo jalón, él es uno de ellos: entra como jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, en sustitución de Omar González. De una forma u otra, la designación cayó de sorpresa a muchos, pero no le ponen ninguna objeción porque Lim Zavala cumple con el perfil. Ya se dan por bien pagados de que no fue entregado a algún político de esos que no faltan, sino a alguien del sector de la salud. Con esto se rompe lo que pasaba en la era priista, en la que esa posición estaba entre unos cuantos que más tardaban en salir que en volver a entrar.

¿Honor a quien honor merece? Desde ayer, Mazatlán cuenta con un nuevo monumento en la zona turística del paseo Olas Altas. Se trata de una efigie dedicada al grupo de música The Beatles. La develación de la figura coincidió con el aniversario luctuoso número 41 de John Lennon. ¿Pero qué une al cuarteto de Liverpool a Mazatlán? En realidad, nada, excepto el gusto que por su música tiene el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. Desde el inicio de su primera Administración, el morenista anunció que erigiría un monumento al cuarteto; y hace unas semanas, a propuesta suya, el cabildo cambió el nombre de la calle Potrero del Llano (ubicada en el Centro de la Ciudad en memoria del buque petrolero mexicano torpedeado por los alemanes en 1942) por el de Liverpool. Así se ejercen los recursos en Mazatlán, a gusto y capricho personal del alcalde.

Esperan recursos. En la Jumapag todavía están a la espera del rescate que haría una vez más el Gobierno del Estado para sacar del atolladero financiero en el que se encuentra la paramunicipal, pues requiere por lo menos 34 millones de pesos para ponerse al corriente con las quincenas que trae pendientes con empleados sindicalizados, de confianza y hasta jubilados. Desde finales de la Administración pasada, se hizo esta petición para sacar del hoyo de nuevo a la Junta de Agua en Guasave, pero con Quirino Ordaz Coppel nunca se hizo llegar el recurso prometido, y con el actual Gobierno estatal las cosas siguen igual, es por ello que hay desesperación entre los trabajadores de la Jumapag, pues en pleno diciembre se les está pagando a cuentagotas, y del aguinaldo mejor ni hablar, por lo que se avizora una Navidad complicada para estos empleados si ese recurso no aterriza.

Cuentas desbloqueadas. Pareciera que para tapar un hoyo, se tiene que abrir otro en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, y es que ayer se aprobó un apoyo del Ayuntamiento para la paramunicipal por la cantidad de 660 mil pesos, esto según el alcalde, Armando Camacho Aguilar, para negociar con el SAT un crédito de 3 millones 300 mil pesos y así la Junta vea desbloqueadas sus cuentas. Según se dijo, esto se hizo para darle un respiro a la Japasa y que así tenga un poco más de operatividad, pues luego de este pago estarán abonando 100 mil pesos durante tres años, pero cabe destacar que el crédito del que se habla fue transferido de la Conagua al SAT, por lo que la Junta tendrá que reforzar acciones que les permitan obtener mayores ingresos y poder contar con la operatividad que señalaron al negociar el crédito.