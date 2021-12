Tercer Piso

Baño de pueblo. El gobernador Rubén Rocha Moya aprovechó el domingo para ir a dar un recorrido por la comunidad de Los Naranjos, en donde desayunó en una fondita y estuvo conviviendo con los comensales. Lo acompañó el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, quien desde el inicio de su Gobierno ha tenido mucho contacto con los ciudadanos. El mandatario estatal también estuvo en la cabecera municipal, en donde saludó a empleados municipales que instalan el arbolito de Navidad. Con esto, el gobernador ha cumplido su promesa de ir de sorpresa a convivir con los habitantes, aunque sería mejor si en lugar de solo visita “social”, lo hiciera llevando algo que ofrecerle en obras a las comunidades.

De una vez. El senador priista Mario Zamora Gastélum dejó atrás su derrota a la gubernatura en las elecciones pasadas para mirar hacia el 2024. Por eso su renovado activismo aprovechando la coyuntura de la Asamblea Nacional. Zamora Gastélum agrupó a los delegados estatales sinaloenses, con quienes se reunió para proyectarse en el futuro: quiere repetir en el Senado. Algunos delegados estatales priistas presentes, la mayoría mujeres, vieron bien su gesto de sinceridad, pero no faltó quien le pusiera tacha por su “acelere”. Lo que sí, unos y otros centraron esa aspiración confesa en la rentabilidad electoral. Falta mucho aún, pero dicen que hay algunas rutas que el senador priista puede explorar para concretar su proyecto: la de ser candidato por mayoría relativa, como lo fue en la elección para senador, la cual perdió pero alcanzó la posición que hoy ostenta por primera minoría. La otra es que vaya en un buen lugar de las “pluris”. De cualquier forma, ya se sabe a lo que le tira el político de las “m” arrobadas.

Algo no está funcionando en la organización de las jornadas de vacunación en Mazatlán. Los encargados de los trabajos de inmunización parecen no tomar en cuenta los antecedentes de afluencia para prever las prolongadas filas, las largas esperas. Muchos confiaron que al postergar dos días la vacunación para el refuerzo de la inmunización en adultos mayores de 60 años se evitarían incomodidades para este sector, como las que ya vivieron los jóvenes de 15 años y más. Pero no fue así. En las jornadas de ayer hubo desorganización y un subsecuente desespero entre los pacientes. Alguien decidió iniciar por vacunar a los rezagados de la primera y segunda dosis, y eso molestó a los ancianos, que para esas horas ya tenían desde la madrugada en la fila y ya no resistían estar de pie. Algo tiene que hacer el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Estos inconvenientes están generalizando una inconformidad ciudadana.

Apuestan al estado. Productores de diversas organizaciones del estado ya tuvieron un primer acercamiento con el secretario de Agricultura en la entidad, Jaime Montes Salas, para recordarle los compromisos que hizo en campaña el gobernador en ese sector, destacando que esta Administración los iba a apoyar con los temas de la comercialización de granos y créditos de avío, pero hasta el momento no se tiene nada aterrizado formalmente. Los hombres del campo esperan que para el 2022 ya se hayan aprobado los recursos en el Congreso del Estado para cristalizar esas promesas, ya que en la actualidad la están pasando muy mal con el incremento en los fertilizantes, pero también es un hecho que la comercialización es otro dolor de cabeza cada ciclo, de ahí la urgencia de que el gobernador cumpla su palabra, pues quieren aspirar a tener mejores utilidades, y esta actividad se vuelva realmente rentable.

Se ve factible. A raíz de una petición ciudadana, la diputada local del Distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, ha señalado que sería muy factible la creación de una ruta turística hacia la sindicatura de Rosa Morada, cuna de la famosa agrupación de música norteña Los Tigres del Norte, pues mucha gente podría interesarse en hacer esa visita por dicho motivo, aprovechando una visita al museo en honor al grupo, pero referentes a este espacio, quién sabe hasta cuándo se vaya a llevar a cabo la inauguración, pues desde unos meses antes de concluir la Administración de Jesús Guillermo Galindo Castro se dijo que se abriría al público, y hasta ahora, a casi un mes y medio de haber iniciado el trienio de María Elizalde, no se ve una fecha en la que el museo sea inaugurado, a pesar de que se ha dicho en reiteradas ocasiones que ya está todo listo para ello.