La mira en el Congreso local. Hoy, los diputados de la 64 Legislatura local darán lectura y aprobarán en el Pleno las propuestas de decreto que establecen los valores catastrales de nueve municipios, entre ellos los más importantes: Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Navolato. Incluso el alcalde de la capital sinaloense, Jesús Estrada Ferreiro, anticipó que hará acto de presencia al Congreso local, en su penúltimo intento por meter presión a los legisladores, con quienes espera poder reunirse antes de que voten el dictamen y convencerlos de que le aprueben el aumento del 6 por ciento, pero de no lograrlo, su última jugada podría ser interponer de nuevo una controversia constitucional, pues afirma que de no aumentar el predial conforme al nivel inflacionario solo beneficia a los más ricos y sería una actitud perversa de los legisladores, mientras estos últimos califican de inhumana la pretensión de Estrada.

Para abrir boca. Una tarea sencilla le dejaron los ganaderos de Choix al subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado, Alfredo Valdez Zazueta, quien se reunió con ellos por primera vez. Ahí estuvieron los principales funcionarios del gobierno municipal de la alcaldesa Amalia Gastélum, el secretario Othón Osuna Soto; la tesorera Teresa Ontiveros y el director de Agricultura y Ganadería, Clemente Cota. No fue una cosa del otro mundo lo que le pidieron a Valdez Zazueta: la construcción de más pozos y abrevaderos para garantizar agua en tiempos de sequía. El funcionario estatal tomó nota y destacó que lo importante es la comunicación que ya se estableció. Dicen que esto de la comunicación está bien, pero más lo va a estar si el subsecretario de Ganadería concretiza las obras que se le pidieron. Los ganaderos ya están hasta la “coronilla” de que se les juegue el “dedo en la boca” con discursos ilusionistas. Algunos observan que cuando menos hay interés del estado por Choix, ya que recién los visitó el gobernador Rubén Rocha Moya y ahora el subsecretario de Ganadería. Así empiezan, pero luego todo se les olvida.

Tienen memoria. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue a Mazatlán en el 2019, ya como presidente de la república electo, encargó al entonces senador de la república, Rubén Rocha Moya, la atención directa de las familias desplazadas por la violencia en el sur de Sinaloa. De eso no se olvidan quienes integran el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) y han empezado a presionar al ahora gobernador de Sinaloa. El fin de semana se manifestaron en el malecón de Mazatlán para demandar la construcción de mil 200 viviendas. Es la cifra de familias que han dejado la zona alta de la entidad debido al asedio de grupos armados y la falta de oportunidades para su desarrollo. Vaya que sí es un reto.

Estadística negativa. El alcalde de Guasave reconoció que este municipio se ubica entre los que más homicidios culposos registran a nivel estado, pues los accidentes en moto y otro tipo de vehículos están a la orden del día, es por ello que ahora que dio inicio el operativo Guadalupe-Reyes, pretenden buscar estrategias que impidan que esa tendencia siga al alza. El operativo del alcoholímetro se presenta como una buena opción para ello, y ya se trabaja en su conformación de nuevo, pero la autoridad debe vigilar que realmente funcione de manera eficaz, pues suele ocurrir que esas estrategias preventivas se conviertan en recaudatorias, pues donde sea hay malos elementos que se preocupan más por echarse dinero al bolsillo que por proteger la vida de los ciudadanos.

En las mismas. En octubre del año anterior, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, declaró al campo pesquero de La Reforma como el puerto más joven con el objetivo de detonar las actividades productivas en materia de cabotaje, pesca y turismo en la región, desde entonces se instruyó para la realización de los estudios de factibilidad económica, de impacto presupuestario y regulatorio. Sin embargo, el avance ha sido nulo y el “puerto más joven” sigue siendo uno de los campos pesqueros con mayor marginación y nulo desarrollo pese a la declaración hecha por el gobernador en la “semanera” de gestionar algunos recursos con el fin de consolidar este atractivo turístico. Muchos lugareños aseguran que prometer no empobrece y consideran que hasta no ver no creer, porque mucho se especuló del crecimiento que tendría el campo pesquero como puerto, pero de anuncio de obra o inversión nomás no hay nada.