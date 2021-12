¿Nuevo frente Estrada vs. Rocha? En la capital sinaloenses está muy definido el pleito que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro mantiene con diputados locales morenistas, como Marco Antonio Zazueta, Pedro Alonso Villegas Lobo y Serapio Vargas Ramírez, pero lo de ayer brotó lo que parece ser un nuevo pleito del primer edil con el gobernador Rubén Rocha Moya, pues el primero acusó a este último de estar detrás de la orden para no dejar entrar a trabajadores del Ayuntamiento al Congreso del Estado, e insistió en que los legisladores locales solo están beneficiando a los ricos y a los grandes contribuyentes. Pero, además, criticó a Rocha Moya por el apoyo que ha dado a la propuesta de aumentar el predial en un 2.5, 3 y 4 por ciento, y no lo que él ha solicitado y que insiste tiene que ser el índice inflacionario. “No sé qué tienen en la cabeza al hacer este tipo de declaraciones, porque están traicionando al pueblo”, acusó Estrada Ferreiro de los diputados en torno a que no pueden aumentar el predial en un seis o siete por ciento.

En la tribuna. Sea por lo que sea, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, sorprendió a muchos con su postura en la tribuna del Congreso del Estado sobre el impuesto predial urbano. Y es que rechazó un aumento “desproporcionado” de este impuesto. Dicen que con eso, Vargas Landeros dio el golpe mediático. La fórmula por la que se pronunció para allegarse de recursos es la de un cobro más eficiente y creativo del mismo. De hecho, un par de días antes, el alcalde había dado luz sobre ese tema. Así, a los diputados locales les quitó un peso de encima, quienes al final aprobaron para este municipio un alza diferenciada de entre 1.5 por ciento a un 4 por ciento. Algunos consideran que con su postura, Vargas Landeros se acercó a la receta populista para ganar puntos entre los ahomenses.

Difícil encomienda. En Mazatlán, el exsecretario de Obras Públicas en el estado durante la Administración de Quirino Ordaz Coppel, Osbaldo López Angulo, asumió hace unos días la gerencia de la Junta Municipal de Agua Potable (Jumapam). En el vocabulario popular, el nuevo funcionario municipal “se sacó la rifa del tigre”. Y es que además de la difícil situación financiera de la paramunicipal, arrastra deficiencias muy sensibles para los ciudadanos. Tres datos: los mazatlecos tienen ya dos meses recibiendo agua turbia en sus hogares debido a supuestas erosiones en la zonas que circundan la presa Picacho; las fugas de aguas negras, lejos de resolverse, parecen aumentar con el subsecuente daño a la imagen del puerto y la salud de los vecinos; por dos meses, el estero del Yugo, una de las reservas ecológicas usadas para investigación, ha recibido ininterrumpidamente aguas negras que manan del colector Cerritos, colapsado por el huracán Pamela.

Mayor recaudación. La diputada local guasavense Aurelia Leal López consideró que fue acertada la decisión de aprobar solo un aumento del 2.5 por ciento a los valores catastrales, ya que con ello se beneficia a los pobres, pero, por otro lado, también reconoce que los Gobiernos deben volverse más eficientes en la recaudación de impuestos, pues es la forma más ecuánime de fortalecer sus finanzas, además de que deben preocuparse por transparentar la aplicación de los recursos. Insistió en que es un error pensar que subiendo las tablas catastrales se van a mejorar las finanzas de los Ayuntamientos, cuando estos deberían estar más preocupados por diversificar su recaudación, y ampliar la base de contribuyentes es clave para ello, por eso se espera que en todos los municipios se trabaje de esa forma, ya que el endeudarse cada vez que se vienen problemas económicos tampoco es la salida idónea, sino simplemente ser más efectivos en el cobro de impuestos.

Problemón. Cuando parecía una Administración municipal tranquila, en Angostura surgió una gran inconformidad por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal jubilados, quienes han señalado que, de manera injustificada, les retiraron su derecho a la seguridad social desde hace más de tres meses, cuando, por ley, deben contar con él aunque estén jubilados. Los quejosos afirman que la Administración actual ya tiene conocimiento del caso y, de no recibir una respuesta favorable, buscarán cómo hacerse escuchar. Mientras tanto, el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, tendrá que analizar a fondo el caso, pues según lo que se dice, la situación comenzó en la Administración anterior, por lo que los expolicías tendrán que apostar por la capacidad de mediador del primer edil para ver si se busca una solución pronta y el problema no se alargue.