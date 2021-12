audima

¿Cómo en ‘La ley de Herodes’? Luego del explosivo y largo discurso que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se aventó desde la tribuna del Congreso de Sinaloa para arremeter contra los legisladores ajenos y también de su partido por la aprobación de tasas catastrales que no estaban en su plan, el diputado panista Adolfo Beltrán Corrales lo comparó con el protagonista de la película La ley de Herodes, un personaje que solo pensaba en cómo cobrar más impuestos a la gente, por lo que insistió en la necesidad de no dejarlo cometer tales atropellos, y menos cuando advirtió que buscará eliminar todo tipo de descuentos existente en el cobro del predial para de esa forma aumentar la recaudación, y entre los beneficios que pretende quitar estarían los que reciben comerciantes, industriales, jubilados y pensionados. Incluso podrían arreciar los procesos de embargo.

Como en feria. Los diputados locales morenistas de Ahome César Ismael Guerrero y Cecilia Covarrubias siguieron el guion de su bancada y la de sus aliados del Partido Sinaloense en confrontar a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, en la comparecencia ante los legisladores de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, pero a la que se sumaron otros. En una palabra, le echaron montón. Ya Félix Rivera no sentía lo duro, sino lo tupido. Por ejemplo, Guerrero la llamó omisa en la revisión del adeudo de mil 260 millones de pesos en el fideicomiso del Instituto de Pensiones de Sinaloa, el del ahorro de trabajadores relacionado con la propiedad de la Unidad de Servicios Estatales y el de la autopista Benito Juárez. Todo esto le reduce la confiabilidad, le echó en cara. Por su parte, Covarrubias abrió la puerta para darle las gracias en esa responsabilidad. Cuando menos así entendieron muchos al sentenciar que se requiere a alguien al frente de la ASE que entienda que se audita a las dependencias para fincar responsabilidades en el combate a la corrupción. Y fueron los más blanditos.

Contrasentido Mientras toda la entidad sube la alerta sanitaria ante la posible presencia de la cepa ómicron del covid-19, que se cree más virulenta, el alcalde de Mazatlán parece tener sus particulares prioridades, y desde ayer anunció la fiesta pública Bienvenido 2022 en el paseo Olas Altas. Se trata de un evento público con tres escenarios de música en vivo con Mi Banda El Mexicano como estelar. Se ofertan 400 mesas a 600 pesos cada una, que incluye mantel y ocho sillas. El anuncio se hizo en medio de una creciente inconformidad por la incongruencia con la que actúa el Gobierno municipal. Y es que mientras Oficialía Mayor mantiene prohibidas las fiestas familiares en calles de colonias y fraccionamientos populares, los funcionarios municipales apadrinan eventos masivos, como el Yaquifest, la fiesta por la inauguración del monumento a The Beatles, en Olas Altas y ahora la celebración de fin de año.

Golpe bajo. Productores se mostraron inconformes por la decisión de diputados federales de aprobar que se condene hasta por 9 años de cárcel a campesinos que tomen carreteras, cuando en 2020 se había fijado un castigo de 7 años por esa misma causa. Modesto López Leal, líder de la Anapsin en Guasave, aseguró que eso es un abuso porque, si los productores llegan a ese extremo, es porque el Gobierno los está golpeando, pues si el maíz no tiene precio, acabará con la agricultura para el próximo ciclo, y si siguen así, será una actividad que quedará en el olvido, siendo que es la principal fuente económica del país y el estado. Asegura que estaban mejor con los Gobiernos pasados porque, aunque se veían afectados, no les daban golpes tan duros como este.

Los lazos. La actual Administración de Mocorito, encabezada por María Elizalde Ruelas, se ha estado enfocando en ciertas necesidades que tienen los habitantes de la zona sur del municipio, lo cual es benéfico para su relación con los ciudadanos porque anteriormente el expresidente Guillermo Galindo Castro no mostraba mucho interés, lo cual tenía inconformes a los habitantes de Pericos. Tal parece que la alcaldesa busca reparar los lazos que se tenía con esta sindicatura, y aún cuando ella afirma que algunas de las obras que ha entregado son gracias a las gestiones que se realizaron durante el periodo de Galindo Castro, el pueblo no perdona y no olvida.