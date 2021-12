audima

No habrá juicio político contra Jesús Estrada. Un poco más mesurado que sus compañeros de bancada y de legislatura, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, descartó ayer que el Legislativo estatal vaya a iniciar juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, luego de que legisladores como Pedro Villegas Lobo y Adolfo Beltrán Corrales dejaran abierta esa posibilidad en días pasados. El líder de la fracción morenista reiteró que no existe ninguna definición de su grupo parlamentario para iniciar tal procedimiento en contra de Estrada y reiteró que los 37 legisladores que votaron por la actualización de los valores catastrales no se sienten amenazados por el primer edil porque actuaron con legalidad en la aprobación del decreto. Y es que el alcalde culichi los amenazó con demandarlos penalmente por “abuso de poder”, pues considera que excedieron sus facultades al no actualizar dichos valores conforme al índice inflacionario.

Amarres. El exgobernador Mario López Valdez recibió al presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez. El encuentro agarró de sorpresa a varios. Cada quien le dio la lectura que quiso, pero al hacerlo público el exdiputado local priista definió la visita como algo personal, de amigos. Hernández Álvarez ya había tocado base con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, siendo acompañado por los líderes del sector en el municipio Juan Díaz y Aristeo Verdugo. Y para rematar el periplo por Ahome, el líder cenecista terminó visitando al excandidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno. Quienes conocen a Faustino Hernández, casi dan por hecho que “algo quería amarrar” en el municipio porque, de visita social, aunque se esté en diciembre, muy pocos se la creen.

Un poco de alegría. Luego de que funcionarios de la Secretaría de Agricultura anunciaron que destinarán recursos para el pago de las coberturas de maíz para el ciclo otoño-invierno, eso, de alguna manera, le dio un leve respiro a este sector, pues con el dolor de cabeza que les ha creado el alto precio de los insumos, pues los fertilizantes se han disparado por los cielos, ya esperaban algo positivo para ellos. Este año, los costos para establecer la siembra de maíz se incrementaron en un 28 por ciento a raíz de que el amoniaco el año pasado se cotizaba en 11 mil pesos y hoy vale 30 mil, mientras que el precio de la urea creció un 154 por ciento y el MAP 11-52, en un 84 por ciento; aunado a que también se paga más ahora por la semilla y el seguro agrícola, por lo que sembrar el básico es realmente complicado en estos momentos, por eso las buenas noticias que llegan a surgir, los hombres del campo las celebran como una gran victoria.

Penurias. Los trabajadores del Ayuntamiento se las han visto duras debido a la escasez de recursos con las que han operado las nuevas Administraciones. En San Ignacio, donde gobierna Octavio Bastidas Manjarrez, los trabajadores del Ayuntamiento recibirán el aguinaldo hasta el día 20 de diciembre, el último que por ley marca el plazo para la entrega de esa retribución. En Escuinapa, cuyo Gobierno preside Blanca Estela García, los policías municipales están nerviosos, no por el aguinaldo, ese ya lo tienen depositados en sus cuentas, sino por la última quincena del mes. La misma alcaldesa dijo que no hay recursos y después de Navidad sabrán como saldarlo.

¿Le pegó la crisis? Vaya sorpresita la que dio en la verbena popular de la ciudad de Guamúchil el exdiputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela López, pues estaba instalado con su mesita como un puesto más, y es que se encontraba vendiendo nada más y nada menos que las artesanías que tenía en su oficina cuando fue alcalde de Angostura, lo que sorprendió a todos los que andaban en la plazuela, no solo por el hecho de lo que tenía en venta, sino su presencia en sí, pues quién se iba a imaginar que estaría ahí en plena verbena figurando como un vendedor más, pero no hay que olvidar que es algo que le sale, y muy bien, el llegar a cualquier lugar llamando la atención de todos. Por otra parte, tal parece que la crisis le ha pegado en serio y que no ha conseguido aún acomodarse en un puesto en la función pública, al grado de tener que vender los preciados tesoros que fue acumulando durante sus Administraciones en Angostura para poder sacar su dinerito.