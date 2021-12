audima

Oídos sordos. Mientras que los pobladores del ejido El 30, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, viven con temor de que otro vecino enferme y muera de dengue, autoridades del Ayuntamiento de Culiacán, a quien, de acuerdo a vecinos, ya les han reportado los casos, y la Secretaría de Salud del estado ha hecho oídos sordos. ¿Con qué fin? Quizá para que la lista de personas contagiadas de dengue no incremente las listas alegres que ellos tienen sobre esta enfermedad. Qué lamentable que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro le dedique más tiempo a broncas que ya agarró personales con algunos grupos y con diputados y se dé el tiempo hasta para ir a funciones de box que acudir a este ejido a prevenir más casos, ya murió una niña ¿qué más están esperando? Sobre la Secretaría de Salud, se esperaba una reacción rápida, pero todo indica que no tiene intenciones de actuar y dejan que la angustia de los habitantes crezca. Lamentable por ambas dependencias, un tache para ellas, porque lo principal debe ser atender la salud de la población.

El colmo. Los panistas de Ahome acudieron a votar, y otros, mejor ni lo hicieron por el temor de ser víctima de alguna agresión por individuos armados, como ocurrió en Culiacán al diputado local Adolfo Beltrán y operadores de la candidata a la presidencia estatal del PAN, Verónica Montaño. Fue al mismo estilo de la elección pasada en contra de los operadores del PRI. Así, dicen algunos que ese es un indicio más de que Roxana Rubio Valdez, la otra aspirante, tuvo el apoyo de ya saben quien desde el Tercer Piso. Con razón o sin razón, esa es la percepción de algunos panistas y no panistas ahomenses. La conjetura la sacan porque con esas acciones violentas la intención es que ella salga beneficiada, al margen de los resultados. Lo más delicado, aseguran, es el mensaje que se envía de que en cualquier elección que se lleve a cabo en Sinaloa van a intervenir los grupos armados. Durante la jornada, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, mandó un mensaje a la militancia para acudir a votar porque aquí no había problemas, pero el daño ya estaba hecho.

Buenas cuentas. El presidente de Caades, Gustavo Rojo Plascencia, se reunió a principios de la semana anterior con senadores de diversas fracciones, especialmente con los de Morena, con quienes abordó el tema de las coberturas de maíz, y de donde se sacaron buenas cuentas, ya que se duplicó el subsidio de estas para la próxima cosecha de 100 a 200 pesos. Sin duda, el guasavense fue pieza importante para lograr el aumento en el pago de las coberturas al maíz, lo cual le dio algo de certidumbre a los productores, pues con el tema del alza en el precio de los insumos ya no hallan la puerta. El propio Rojo Plascencia es quien declaró que ahora sembrar maíz no es tan fácil, y no solo por el tema del encarecimiento de fertilizantes o la comercialización del básico, sino porque toda esta situación ha elevado en un 28 por ciento los costos de producción, lo cual pone contra la lona a muchos de los agremiados.

Con recomendaciones. Luego de una serie de estiras y aflojes en los que a los miembros del Comité del Frente de Defensa del Presupuesto Predial Rústico en el municipio de Angostura se les rumoraba que no serían tomados en cuenta para la definición de las obras que llevarían a cabo. Ante lo cual trataron de mantener una reunión con el alcalde Miguel “Profe Mayke” Angulo para aclarar esta situación y defender su derecho de participar en la definición de las obras con el recurso que aportan. Esta acción se inició en la Administración de la exalcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quienes mediante una consulta las autoridades ejidales establecen la aplicación del impuesto predial rústico, paso que, sin duda, no estaban en condiciones de dar hacia atrás.

Por hablar de más. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres deberá disculparse con la empresa Espectáculos Costa Pacífico. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación para que pidiera perdón por violentar los derechos de esa instancia al acusarlos del delito de robo de agua potable, sin acreditar debidamente el ilícito. Por el mismo caso, la Jumapam deberá regresar 2.9 millones de pesos, aproximadamente, que cobró como multa a la empresa. Benítez Torres ha mantenido una lucha jurídica para terminar el acuerdo de concesión del estadio de beisbol Teodoro Mariscal por supuesto incumplimiento de contrato. Ante los medios de comunicación refirió en ocasiones anteriores que es su meta recuperar el estadio. Con base en los antecedentes, las cosas no le han salido del todo bien.