La respuesta del gobernador. Pareciera que en un intento por minimizar lo ocurrido este domingo al diputado panista Adolfo Beltrán Corrales, a cuyo domicilio irrumpió de forma violenta un grupo de personas armadas que tumbó la puerta, le quitó algunas pertenencias y lo amenazó para que no saliera de su casa durante la elección interna de Acción Nacional, lo primero que el gobernador aclaró ayer en su conferencia semanera fue que no se trató de un ‘levantón’ ni de una privación ilegal de la libertad, aunque sí reconoció el asalto violento a la casa del legislador, hecho que, por cierto, calificó como repudiable. Rocha también negó haber metido las manos en este proceso y pidió al dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, quien por cierto acusó que desde Tercer Piso se había fraguado esta intervención en el proceso panista, a que no hiciera declaraciones ligeras y le pidió que si tenía nombres que los diera.

De plano. Algunos panistas de Ahome quedaron más “enchilados” al conocer la postura de Roxana Rubio Valdez tras alzarse con la mayor votación en la elección para presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, y la opinión del líder en el municipio, Ariel Aguilar, como desafortunada, por decir lo menos, dice que constituye el hecho de que Rubio Valdez ponga en tela de duda lo que le pasó a líder del PAN en Culiacán y diputado local Adolfo Beltrán cuando hay claras evidencias de que el grupo armado irrumpió en su casa para advertirle que no se metiera en las elecciones. Y si muchos consideran que fue apoyada por los que despachan en Tercer Piso, Rubio Valdez se apega a lo que, según ella, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya de que son hechos no comprobados. Increíble. Y para rematar, Aguilar aseguró que no hubo gente ajena en el proceso interno del partido para elegir a los nuevos líderes estatales. Y así quieren la unidad interna y que la sociedad los tome como una opción política electoral.

Obra defectuosa. Apenas el 29 de octubre del 2019, el ahora exgobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, inauguró la regeneración urbanística de la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán. Fue una inversión de 310 millones de pesos que tardó nueve meses en ser concretada. Desde entonces, en dos zonas se ha tenido que abrir el nuevo concreto hidráulico por fugas de agua potable detectadas. Además de ello, en algunos accesos se ha empezado a desprender la carpeta, lo que no pinta nada bien. La situación involucra a Osbaldo López, exdirector de Obras Públicas del estado y ahora gerente de la Junta Municipal de Agua Potable en Mazatlán, quien fue el encargado del control e inspección del proyecto.

Mala impresión. Paisanos que vienen o solo transitan por Sinaloa para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en México, aseguran que en el estado las carreteras lucen pésimas, y aparte se nota muy poca vigilancia por la rúa federal, a pesar de que se supone que está en marcha el operativo Guadalupe-Reyes. La mayoría de los visitantes vienen de diversas ciudades de los Estados Unidos, quienes resaltan que en el estado de Sonora les fue peor, pues policías municipales los detienen sin razón alguna y les piden dinero para dejarlos ir, pero no quieren moneda nacional, sino que les exigen dólares, lo cual les resulta lamentable, pues es en esta fecha del año cuando pueden venir a su país, y con ese trato que les dan, la piensan muchísimo para volver el año entrante.

En agonía. En Salvador Alvarado, el Partido Acción Nacional, luego de ser un partido que se colocó en primera posición en tres ocasiones, ha caído en la cuarta y levantarse pudiera estarle costando un poco más. La caída fue tan dolorosa que se vio de manera más abrupta en el proceso interno que se registró el pasado fin de semana, en donde la participación de la militancia albiazul resultó muy ‘ralita’, lo que habla de que el trabajo hecho por la dirigencia municipal a cargo de Bertha Elena Calderón es de pocos resultados, tanto que ni la campaña de Roxana Rubio y Verónica Montaño alcanzaron a levantar ámpula como para que el panismo local saliera a cumplir con su voto para la designación de su nueva líder, pues de un padrón de 579 afiliados que tiene el PAN en Salvador Alvarado, 313 militantes acudieron con el voto universal.