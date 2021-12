audima

Sube de tono el conflicto en el PAN. Las denuncias de la panista Verónica Montaño Cisneros, a quien no favorecieron las votaciones por la dirigencia estatal del pasado domingo, acusó ayer que la contienda interna fue manchada por la intervención no solo del Gobierno del Estado, sino también de la delincuencia organizada, en referencia a la irrupción de hombres armados a la vivienda del diputado Adolfo Beltrán Corrales y otros operadores políticos en otras ciudades. También se refirió a las declaraciones que hicieran el lunes tanto Roxana Rubio, la virtual ganadora, y el propio gobernador Rocha Moya sobre lo ocurrido al legislador panista, y lamentó que “se ha perdido toda sensibilidad del dolor ajeno, ¿en qué cabeza enferma se contempla la idea de que un padre de familia se autoflagela, a sus allegados y amigos? (…) ¿Cómo se atreven si quiera a pensarlo?, además declararlo a los medios”. Incluso advirtió que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN evaluará los resultados de la elección y será quien tenga la última palabra. Lo cierto es que Marko Cortés no ha felicitado a Roxana Rubio.

Rechazo. El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, no puede contener la rebelión del grupo de panistas que apoyó a Verónica Montaño en la elección para la dirigencia del partido en Sinaloa. Es más, la postura de Aguilar hizo que alentaran a “su líder” a que impugnara porque consideran que los 453 votos de diferencia con los que ganó Roxana Rubio fueron producto de la inhibición del voto por la intervención de individuos armados que irrumpieron en la casa del diputado local Adolfo Beltrán y otros que apoyaban a Montaño. Y Verónica sí lo hizo, pero será el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el que resuelva. Por lo pronto, hay algunos que no reconocen el triunfo de Roxana Rubio por ser respaldada por el Gobierno rochista y la delincuencia organizada, replicando lo que dijo Verónica Montaño tras el cómputo final. Este quedó mil 952 para la exdiputada local contra mil 499 de Verónica. Lo que más molestó a los panistas de Ahome seguidores de Verónica es que Aguilar pretenda engañarlos con que “no hubo mano ajena” al partido en las elecciones.

Pa’trás, ni pa’garrar viada. En Mazatlán, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, no escatima gastos, ni argumentos o esfuerzo de trabajo cuando de fiestas se trata. Luego de la polémica desatada por su asistencia al Yaquifest, donde se le vio departir entre artistas, sin protocolos preventivos y su posterior fiesta por la inauguración del monumento a sus ídolos, The Beatles. Ayer, el morenista dejó en claro que habrá megafiesta de fin de año en el malecón del paseo Olas Altas. Además, advirtió que el Carnaval 2022 no se cancelará y hasta Semana de la Moto habrá en semana de Pascua. Todo eso mientras el mundo se estremece ante el avance de una cuarta ola de contagios por la cepa ómicron del covid-19.

6 mil por tonelada. Productores de maíz en Guasave aseguran que, para que en este ciclo aspiren a tener una utilidad, se necesita que la tonelada del básico se las paguen en 6 mil pesos o más, pues con el precio de 5 mil 500 que tiene actualmente en el mercado, no podrán saldar los créditos adquiridos para poder sembrar en este ciclo. Ahorita están en la puja para lograr que el precio de las bases del maíz se fije en unos 70 dólares, ya con eso y los 5 mil 500 pesos en los que se cotiza en este momento, se compensaría y no les iría tan mal, pero habrá que ver también si el precio del grano no cae, porque de suceder eso, entonces sí que para muchos agremiados estaría siendo su fin como agricultores, pues no soportarían ese duro golpe.

A demostrar con acciones. A casi dos semanas de que la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, rindiera protesta como vicepresidenta de la Red Sinaloense de Municipios por la Salud, y tras el surgimiento de los primeros casos positivos de la variante ómicron de covid-19 en la entidad, se tiene la expectativa entre la ciudadanía de que las acciones en el combate de la enfermedad se verán reforzadas; mientras tanto, las críticas y rumores no se han hecho esperar, tanto a través de redes sociales como entre la población, pues hay quienes consideran que este tipo de nombramientos no abonan mucho al tema y solamente son un protocolo más, cuando lo realmente importante es la voluntad para hacer las cosas. Por ahora, Mocorito es el municipio de la región del Évora con las cifras más bajas oficialmente en cuanto a decesos, y el resultado del nombramiento que ahora ostenta la alcaldesa se verá reflejado en las acciones y las cifras con el avance de la pandemia y la variante ómicron.