Se van de vacaciones y no les pagan. Mientras la mayoría de funcionarios de Gobierno del Estado, nuevos y no tan nuevos, están ya de vacaciones, incluidos los de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que comanda Graciela Domínguez Nava, dejaron alrededor de 370 maestros y maestras del programa alternativas de preescolar sin el pago de sueldo correspondiente a diciembre, sin sus 3700 pesos que tanto necesitan para la cena de Noche Buena y para comprar el regalo a sus hijos, pues muchas de las docentes son madres solteras. Y no es la primera vez que este personal que radica en los 18 municipios del estado, y que en su mayoría atienden a niños del medio rural, se quedan esperando el pago, pues ya la Administración saliente les había quedado mal en varias ocasiones, y aunque esta vez les habían dicho que su pago estaba garantizado, pues los dejaron esperando.

El control. Por lo que pasó en la elección de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, no son pocos los ahomenses que consideran que la Administración del gobernador Rubén Rocha Moya va a tener el control de esos partidos porque llegaron a quienes apoyaron. Lo de Roxana Rubio, en el PAN, lo ven claro como también la llegada de Oner Gonzalo Lazcano, en el PRD, que es de Badiraguato, tierra de Rocha Moya. Dentro y fuera de esos partidos hay quienes opinan que estos líderes van a simular ser oposición, pero en realidad van a obedecer a los intereses de tercer piso. El verdadero interés es ir por las candidaturas “pluris” en el 2024. Con razón dicen que Eleazar Rubio, exalcalde de El Fuerte, apuntala a su esposa Vianey Meléndrez para una diputación local “pluri”. Ya tienen a Roxana, su hija, en el umbral de ungirse como presidenta del PAN para eso y más.

Precaria situación. A juzgar por la situación financiera prevaleciente en Escuinapa, la Administración morenista que dirigió ese municipio, no fue de lo más afortunado. La alcaldesa, Blanca Estela García, encontró casi vacías las arcas del Ayuntamiento y al municipio sumido en una crisis de servicios básicos del cual no ha podido salir. Tan es así, que ha solicitado ya un crédito de 7 millones de pesos para salir de los compromisos más urgentes, entre ellos, pagar la última quincena de salarios para los policías, cubrir la nómina y gastos operativos del Ayuntamiento. La Cuarta Transformación que prometió Morena de la mano de Emmett Soto Grave, ahora exalcalde, no tuvo el efecto deseado en ese territorio.

Leyes necesarias. En la región de Guasave, desde hace algunos años, organizaciones agrícolas han estado pidiendo el apoyo a diputados locales para que se legisle y se tenga un control en la venta de agroquímicos, ya que en esta zona se aplican de manera indiscriminada los pesticidas, y muchos de esos envases van y terminan en canales de riego, por lo que no solo se contamina la tierra y el aire, sino hasta la misma agua. Hace unos años, los diputados pidieron que se hiciera un proyecto de ley al respecto, y aunque se elaboró, al parecer no estaba bien fundamentada, lo que provocó que todo quedara en buenas intenciones, así que ya veremos si en la actual legislatura hay más apertura para ello, y de una buena vez se regula la venta de estos productos tan peligrosos, pues en la actualidad, cualquiera los puede adquirir, sin importar si sabe manejarlos o no.

Otra vez de paro. Ya ni el Chapulín Colorado está y parece que no hay nadie que le entre al rescate de Cruz Roja delegación Guamúchil. Pues otra vez los socorristas de paga se manifiestan para exigir el pago de la quincena y el derecho a aguinaldo, situación que no es ninguna novedad porque en este año el primer paro laboral se realizó el 21 de mayo; y el más reciente, el 6 de octubre, con la misma problemática: la falta de pago. Ante esto, el presidente del Patronato de Cruz Roja, Jorge Luis López Cervantes, no ha hecho ningún pronunciamiento, y es la responsable de la Administración, Rosa Isela Parra Soto, quien aseguró que en esta ocasión se debió a que no recibieron el recurso que otorga el Gobierno del Estado en el tiempo considerable para cumplir con los pagos. Sin embargo, es de reconocer que esta problemática no es nueva y no hay quien se atreva a meter la mano y poner orden en las finanzas, que son un reclamo general de los socorristas con paga, quienes en esta ocasión se manifestaron, siguieron ofreciendo los servicios de emergencia, pero no el resto, por lo que la benemérita recibe remuneración por el servicio ofrecido como traslados y atención de curaciones.