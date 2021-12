audima

La llamada anhelada. Roxana Rubio Valdez, la ganadora de la elección para la presidencia estatal del Partido Acción Nacional, confirmó que ya recibió la llamada de felicitación de parte del presidente nacional del partido, Marko Cortés, a quien afirma haberle agradecido y refrendado el compromiso de integrar a todas y todos los panistas para el fortalecimiento del instituto político. Incluso, en su mensaje en redes sociales, la exdiputada local asegura que están listos para construir el PAN ganador que los militantes, Sinaloa y México necesitan de cara al 2024. Sin embargo, ha trascendido que los simpatizantes de Verónica Montaño piensan reorganizarse y constituir una especie de bloque opositor, pues anticipan que la dirigencia de la mano de Roxana será muy tibia con el nuevo Gobierno estatal. Ya veremos.

En la cabeza. En víspera de Navidad, dicen que los diputados locales morenistas de Ahome extienden la buena nueva del Gobierno rochista a los productores: que en la próxima cosecha ya no se les va a cobrar la “cuota liga”. Más que todos, el que va a resentir esa medida es el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández, que es el que recibía la mayor parte de esos recursos. Con esa decisión, se le da un golpe “en la cabeza” a la organización cenecista y priista que les va a disminuir el margen de maniobra para la lucha social y político-electoral. Ya el morenismo tiene el guion para cacaraquear la medida. El diputado local morenista del sector rural de Ahome, César Guerrero, ya anda en eso.

Oportunidad a la vista. En enero del próximo año, el secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, visitará Sinaloa. Estará en Mazatlán para inspeccionar el avance del nuevo Acuario, llamado para ser uno de los más grandes de toda Latinoamérica; el parque Aeroespacial y develará una placa en el callejón Liverpool. Será una de las primeras grandes oportunidades de la secretaria de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega, para jalar nuevos proyectos e inversiones federales. La funcionaria tiene como uno de los principales ejes de trabajo la potencialización de los pueblos señoriales y pueblos mágicos de la entidad con el propósito de ampliar derrama económica que genera el turismo hacia los sectores rurales y, a la vez, complementar los atractivos turísticos de las principales ciudades de Sinaloa. Habrá que estar al pendiente, pues en los últimos meses, la funcionaria se ha mantenido concentrada en este plan.

Darán posicionamiento. El grupo que se autodenomina como morenistas fundadores en Guasave citó a una rueda de prensa para el próximo lunes en un conocido restaurante de la ciudad, donde darán a conocer su posicionamiento sobre el Gobierno que encabeza el alcalde Martín Ahumada Quintero. Se sabe de antemano que hay mucha inconformidad entre las diversos grupos de ese partido, pues prácticamente fueron marginados para ocupar un cargo en el gabinete del doctor Ahumada, y lo que más les molesta es que por todos lados se vea a priistas y panistas ocupando cargos, mientras que los funcionarios de Morena se pueden contar con los dedos de las manos; es por ello que los llamados morenistas puros traen toda la intención de desconocer este Gobierno, pues consideran que fue una falta de respeto lo que hizo el presidente municipal al olvidarse de la gente que trabajó con él en la campaña y que realmente representan a Morena, pues por lo menos todos ellos sí están afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional.

Dolores de cabeza. Parecía que el año iba cerrar con broche de oro para el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, pero hay dos problemas urgentes de atender que han surgido desde la semana pasada. El que está causando una grave afectación, no solo para la salud pública, sino en gasto de hasta 60 mil pesos, a decir del alcalde Armando Camacho Aguilar, es la quema constante del basurón de Tamazula II. A pesar de que ya fue declarado como clausurado, aún no dan con los presuntos responsables de estarlo quemando constantemente. Otro dolor de cabeza es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, que está en riesgo de colapsar, a decir de los regidores Gilberto Lugo y Romeo Gelinec Galindo. Ambos problemas fueron el centro de atención de la sesión de cabildo realizada ayer, donde tanto el alcalde como los regidores expusieron la urgencia de tomar medidas en el corto plazo, y no solo operativas, sino acciones de solución; pero, en lo concreto, es una realidad que el municipio está rebasado en cuanto a la capacidad de respuesta con maquinaria y recursos para anunciar oficialmente un gran avance hacia la solución con fecha y resultados.