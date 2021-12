audima

Dará para rato. Los hechos violentos registrados previo a la elección del Partido Acción Nacional el domingo 19 continuarán por un buen rato. Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya dijera a los panistas que dieran los nombres de quienes presuntamente participaron desde el tercer piso en estos hechos en donde amenazaron y privaron de la libertad en su propia casa al diputado Adolfo Beltrán Corrales, además de otros militantes de Acción Nacional. Los panistas no se anduvieron por las ramas y señalaron directamente a Alejandro Higuera, secretario personal del gobernador. Además, la denuncia por los hechos violentos ya se puso en la Fiscalía General del Estado; y la candidata a la presidencia estatal del PAN, Verónica Montaño Cisneros, impugnó el proceso para renovar la dirigencia en Sinaloa, así que hay conflicto y dimes y diretes para rato.

Jaloneo. La versión de que Paloma Sánchez y Gómer Monárrez van a ser los próximos líderes del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa revolvió el agua entre los priistas de Ahome. Incluso, se habla de que ese fue el motivo de una “discusión fuerte” entre el senador Mario Zamora Gastélum y el excandidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno. Lo que pasa es que este último oreó su aspiración a la presidencia del partido en Sinaloa y, al enterarse que no va él, le reclamó a Zamora Gastélum su falta de apoyo. Este episodio lo cuentan los allegados de uno y otro, que andan que no los calienta ni el sol. Los cercanos a Zamora Gastélum andan muy molestos por la postura de Osuna Moreno en contra de “su líder” y los del autollamado “Todo Terreno” no hablan muy bien del senador por darle la espalda a “su guía”, incluso en la recta final de la campaña. Los detalles de esto están por revelarlos. Ante la inminente llegada de Paloma Sánchez y Gómer Monárrez por “el dedazo” del presidente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, el grupo de Osuna Moreno impulsa que la elección sea por consulta a la base. Con eso salieron.

Advertencia. En Mazatlán, la Dirección de Comunicación Social tuvo que emitir un comunicado para advertir a los ciudadanos que el teléfono del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, había sido hackeado. Resulta que en plena Navidad, a muchos mazatlecos les llegó por WhatsApp un mensaje del polémico munícipe, pero no para desearles felices fiestas, ni para disculparse por las fallas en los servicios básicos, sino para pedirles dinero prestado. Quienes se negaron a enviar los apoyos, recibieron respuestas como: “por eso no hay agua en tu colonia”. El mensaje oficial del Ayuntamiento asegura que ya se tomaron “las medidas pertinentes”.

Inmersos en la incertidumbre. Productores agrícolas de la región de Guasave aseguran que no solo van a cerrar el 2021 en una situación critica, sino que el 2022 se visualiza igual de complicado para ese sector, ya que con el alza desmedida en el costo de los insumos, la reforma fiscal —que hará que los productores primarios paguen más impuestos—, así como la caída de precios en el mercado de granos, los tiene inmersos en la incertidumbre. Resaltan que el precio histórico de 6 mil pesos que alcanzó la tonelada de maíz el ciclo pasado, al final, fue una alegría pasajera, ya que el hecho de que el precio de los insumos se hayan disparado en un 300 por ciento, los tiene contra la pared, pues ahora pagan el amoniaco en 30 mil pesos la tonelada, cuando hace unos meses valía 11 mil; es por ello que están desesperados, sobre todo porque no ven en el Gobierno federal la intención de ayudarlos con este panorama que los tiene contra la pared, pues está en juego no solo la agricultura, sino el patrimonio de sus familias.

Están advertidos. El panorama para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) no es muy alentador, pues los problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) parecen no tener fin, y es que cabe recordar que durante la pasada Administración, el servicio de energía eléctrica se le suspendió en varias ocasiones a la paramunicipal, tanto en las oficinas como en algunos de los pozos, afectando a cientos de familias. Esta ocasión, de acuerdo con el gerente de la Junta, César Eutiquio Domínguez, esta semana tienen que cubrir un adeudo de 650 mil pesos en la zona sur del municipio, de lo contrario, les suspenderán la energía eléctrica. El plazo es poco, y con el antecedente que existe, todo indica que los usuarios de la Junta se quedarán de nuevo sin el servicio de agua potable, situación que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.