Adiós. Tras 27 años de pertenecer a las filas del PAN, después de lo sucedido el domingo 19 cuando hombres armados irrumpieron en su casa provocándole diversas afectaciones y que lo mantuvieron privado de forma ilegal de la libertad, el diputado local Adolfo Beltrán Corrales anunció su renuncia a este instituto político. Fue a través de un breve mensaje publicado en Twitter que el diputado dio a conocer su decisión de dejar de pertenecer al PAN. “Después de 27 años de estar en diferentes trincheras en el Partido @AccionNacional. He decidido dejar de pertenecer al mismo. Mis razones son por demás evidentes”, anunció. Panistas han señalado al secretario particular del gobernador, Alejandro Higuera Osuna, de estar detrás de las amenazas y otras agresiones que sufrieron panistas en el estado horas antes de que se realizara la elección del presidente estatal de este partido de la cual resultó ganadora Roxana Rubio. De acuerdo a algunos panistas, de no arreglarse y que se llegue a fondo en el tema de las agresiones habrá desbandada de militantes de este ya fraccionado partido.

Cambio de color. Sentado ya como alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros ya no consulta al gobernador Rubén Rocha Moya. Una de ellas es la de cambiar de color azul con blanco a tinto con blanco las patrullas de la Policía Municipal y de Vialidad, distintivo del partido de Morena, lo que ocasionó la censura de Rocha Moya porque “las patrullas son institucionales y representa un gasto”. Es más, Rocha Moya aseveró que no hubo ningún acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. En la conferencia semanera, el gobernador dijo respetar la autonomía del municipio. Sin embargo, algunos dicen que esa autonomía no le da a Vargas Landeros para hacer lo que hizo, ya que el Manual de Identidad Policial establece los colores para las patrullas, el cual es de color azul cobalto metálico y blanco 3M. Y ese manual lo emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de aplicación obligatoria. Así es que al alcalde le va como en feria.

De frente. Se nota que los intereses políticos y de grupo siguen pesando al momento de evaluar la respuesta de los funcionarios ante los embates de la pandemia por covid-19. Ayer, durante una conferencia de prensa, el secretario de Salud en Sinaloa, Melesio Cuen Ojeda, calificó de criminal la realización de eventos masivos en momentos en los que el mundo se estremece ante el avance de la cepa ómicron que ya está en Sinaloa. Pero cuando se le recordó que en Mazatlán, el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres planea para el 24 de febrero el inicio del carnaval, Cuen Ojeda atenuó su discurso. Justificó la organización de la fiesta al decir que se trata de una celebración compleja cuya planeación requiere meses de trabajo.

Revive Guasavetón. Con el objetivo de que no quede en el olvido el programa de beneficio social denominado Guasavetón, el cual era promovido en su momento por el desaparecido secretario del Ayuntamiento en Guasave, José Luis Guerrero Sánchez, quien fuera asesinado en esa ciudad en el 2019, la diputada local Aurelia Leal López decidió organizarlo en su memoria, claro, con el apoyo de algunos funcionarios y exfuncionarios municipales, además de familiares del doctor Guerrero, quienes llevaron juguetes y despensas a familias vulnerables de diversas comunidades durante la Navidad. La legisladora todavía confía que en algún momento se le haga justicia a Guerrero Sánchez, a poco más de dos años de su crimen, pero mientras esta llega, decidió honrar su memoria ayudando a los que menos tienen con el Guasavetón, un programa que el doctor Guerrero promocionó en vida.

Más vale prevenir. La crítica situación de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Angostura (Jumapaang) no es para nadie desconocida, deudas con proveedores y la amenaza de la CFE con realizar el corte del servicio de no cumplir con el pago correspondiente los pone en la antesala de la oficina del Gobierno del Estado para recibir apoyo financiero que les permita salir de este enorme bache. Sin embargo, el estar estire y estire la mano a la larga cansa y esto lo sabe muy bien el gerente César Eutiquio Domínguez, quien luego de que asumiera el compromiso de dirigir un barco que estaba con el agua hasta el cuello, dijo que la única medida es reforzar la parte de la cobranza y por ello pondrá en las comunidades de Chinitos, Palmitas y La Reforma oficinas que además les permita tener la recepción de quejas y fallas, los usuarios tengan el acceso cercano de pago. Medida que espera que le funcione para abatir el rezago en pago con el compromiso de mejorar la atención de las quejas ciudadanas.