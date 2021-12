audima

Tardanza en el aguinaldo. Notificadores del Gobierno del Estado se manifestaron ayer en el Palacio de Gobierno porque no les habían pagado el aguinaldo. Ellos son trabajadores de confianza, que no tienen ni una prestación social, algunos esperaban con ansias su aguinaldo para poder realizar sus compras navideñas, pero no fue así. Lo que les dijeron a algunos de ellos es que ya estaban los cheques, pero no habían sido autorizados para que los entregaran. Primero, les dijeron que se los darían el jueves pasado, pero no fue así. Así que el Gobierno estatal está entre los entes que no han entregado el aguinaldo en tiempo y forma a algunos de sus trabajadores. Dinero para que les den esta prestación hay, si no hay que preguntarle al gobernador Rubén Rocha Moya, a quien le sobraron 100 millones de pesos de los mil 600 que pidió prestados.

Reconsideración. Dicen que para zanjar el tema de tajo, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, abrió la posibilidad de regresar los colores azul con blanco a las patrullas que pintaron tinto con blanco, distintivo del partido Morena. Y dar marcha atrás de pintar de este último color las que va a entregar entrando el año. Vargas Landeros cortó por lo sano tras la postura del gobernador Rubén Rocha Moya que rechazó el cambio de colores de las patrullas de la Policía Municipal y de Vialidad en Ahome, y cuando se puso de moda el Manual de Identidad Policial en el que se específica el color de las patrullas de aplicación obligatoria para las corporaciones estatales y municipales. Al ser abordado por los reporteros sobre el tema, el alcalde sentenció que el gobernador es el que manda. Ni hablar.

Extreman precauciones. Ante la escalada de la alerta epidemiológica por el avance de la cepa ómicron en Sinaloa y la posibilidad de una cuarta ola de contagios, en Mazatlán las medidas preventivas fueron incrementadas y por primera vez desde el inicio de la pandemia, se le negó el arribo a un crucero turístico. La nave proveniente de los Estados Unidos traía 80 tripulantes contagiados con covid-19 y seis pasajeros. La medida, sin embargo, no fue del agrado del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, quien gestionará ante el gobernador, Rubén Rocha Moya, y la federación para que se permita el regreso de la nave, la cual se fue de paso hacia Puerto Vallarta. El munícipe argumenta que Mazatlán ha luchado mucho por el regreso de los cruceros en medio de la pandemia. No es raro el posicionamiento del munícipe, cuando este se alista para celebrar el fin de año con una megafiesta popular en el paseo Olas Altas y no duda en advertir que la celebración del Carnaval 2022 no se cancelará.

Aciertos y relajación. Tras la cancelación de la llegada de algunos cruceros al estado de Sinaloa por traer pacientes contagiados de covid-19, la diputada local del Distrito 10 y presidenta de la Comisión de Turismo, Luz Verónica Avilés Rochín, calificó como un acierto esta decisión, pues aunque el número de contagios no ha presentado un aumento significativo en las últimas semanas, el permitir desembarcar a turistas que viajan en dichos cruceros representa un gran riesgo para la población; ahora el punto es que, en lo que concierne al propio estado de Sinaloa, también se deberán tomar medidas, pues, a pesar de que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ha dado a conocer que se cuenta con casos positivos de la variante ómicron, la ciudadanía se observa muy relajada y sale a la calle como si nada, muchas veces sin cubrebocas y, al parecer, las autoridades también han entrado en una etapa de relajación al ya no exigir en lugares públicos las medidas sanitarias como se veía a mediados de este 2021 o el año pasado.

Ofrece espacios. Tras las declaraciones tronantes de militantes de Morena en Guasave, al asegurar que el alcalde les negó espacios en su Gobierno, pero sí hubo para priistas y panistas, Martín Ahumada Quintero les respondió que en enero habrá lugares para los morenistas, pues aún hay muchas direcciones con vacantes y ahí los tiene pensado ubicar, amén de la gente que viene de la Administración anterior y que tampoco ha sido despedida, quienes al irse también generarán vacantes. Pues ya veremos si, entrando el año, se observa a más morenistas laborando en el Palacio Municipal. Lo que sí es un hecho es que serían cargos de segundo y tercer nivel, pues los más altos ya están llenos, así que ojalá y al rato el reclamo no sea que no les cuadró el puesto ofrecido. Pero, bueno, esa ya sería harina de otro costal.