Que no se vaya. El presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, no quiere que el diputado Adolfo Beltrán Corrales renuncie al partido y lo llama de manera pública a reconsiderar esta decisión. El legislador todavía está a tiempo de dar marcha atrás a la decisión anunciada en días pasados, ya que no hay renuncia por escrito. También llama a la virtual ganadora de la elección pasada para dirigir al PAN, Roxana Rubio, a ser responsable con lo que comenta y que no hiera susceptibilidades, aunque reconoce que no la ha felicitado por el triunfo, aunque está preparado a la entrega y recepción si es lo que se decide. El pleito entre los panistas, en vez de apagarse, se va avivando más y hay quienes aseguran que esto solo es el principio.

Los pelos de punta. Lo más cercano que se tiene sobre el móvil del atentado a balazos al negocio del presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, es el que deslizó el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Es por “un asunto personal, una rencilla”, dijo. Sin embargo, la Vicefiscalía General del Estado en la zona norte es quien determina el móvil y las medidas que se tomarán en contra del presunto responsable, que fue detenido por elementos de la Policía Municipal, algo destacable para que el caso no quede impune. De hecho, esto es lo que espera Aguilar, que recibió el respaldo del líder estatal del partido, Juan Carlos Estrada, y de amplios sectores de la sociedad que exigen que se esclarezcan los hechos que enrarecen el clima de seguridad, y más cuando en el PAN está reciente el proceso interno para elegir la dirigencia estatal que está siendo impugnado por una de las participantes, Verónica Montaño, por la intervención de grupos armados.

En la rumba. Mientras la emergencia epidemiológica aumenta con el avance de la cepa ómicron del covid-19, en Mazatlán se vive una fiesta turística. Los hoteles se reportan al 80 por ciento de su capacidad permitida, y se prevé que a partir de hoy no haya habitaciones disponibles. Aparejado a ello, el Ayuntamiento, en el que gobierna el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, prepara una megafiesta pública para celebrar el fin de año en el malecón del paseo Olas Altas. El munícipe se ha resistido ante las críticas a cancelar la celebración, donde se instalarán tres escenarios de música en viva. A todo esto, le ha antecedido el arribo de cruceros, muchos de los cuales —de acuerdo con versiones de las mismas autoridades de Salud— transportan casos positivos de covid-19. Tan solo ayer, en la revisión que se practicó a uno de los buques turísticos, se detectaron 14 casos positivos de esa enfermedad.

Revanchismo. Aunque todavía no ha sido aprobado el presupuesto 2022 en Guasave, la síndica procuradora ya se percató de que las diferencias que ha tenido con el alcalde Martín Ahumada Quintero se están viendo reflejadas en la asignación de recursos para su área, pues luego de que este año se le etiquetaron 6 millones 294 mil pesos, ahora le pretenden reducir 2 millones 400 mil pesos. Georgina Burciaga Armenta destaca que esa área siempre ha operado con un grupo de 15 personas, y ahora pretenden dejarle 11, no importando al alcalde la relevancia de la Sindicatura de Procuración, ya que en el caso de los recursos para gasolina, lo pretenden incrementar cuatro veces en comparación con este año, y lo mismo ocurre con el presupuesto para la Dirección de Obras Públicas, el cual también crecerá cuatro veces más. Tal parece que con estas acciones, la síndica procuradora tendrá argumentos de sobra para comprobar la violencia política que viene denunciando en su contra desde que arrancó este Gobierno.

Contaminantes. Las fugas de aguas negras siempre han sido un cuento de nunca acabar. En Mocorito, la ciudadanía continuamente se queja por estos problemas, sin embargo, últimamente ha sonado por las calles del Pueblo Mágico que un problema realmente grave está sucediendo en el río Alameda, cerca de la comunidad La Ladrillera, porque el drenaje tiene como punto de desagüe este lugar, lo que mocoritenses tachan como un ecocidio, porque tanto la flora como la fauna poco a poco muere por el descargue de aguas negras, que además van a dar a las aguas estancadas de la presa Eustaquio Buelna de Salvador Alvarado. El problema ya ha sido reportado a las autoridades municipales, tanto a la alcaldesa María Elizalde Ruelas como al gerente de JMAPAM, Héctor Prado, que al parecer no logran decodificar el mensaje de sus emisores, que desesperados piden una solución a este problema que parece no tener solución.