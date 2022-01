audima

Cinthia Valenzuela pide que la dejen trabajar. Ante las presiones que hay al interior del Partido Revolucionario Institucional para relevar en la dirigencia estatal a Cinthia Valenzuela Langarica que llegó por prelación luego de la renuncia de Jesús Valdés Palazuelos, la diputada local ya se siente agredida políticamente cuando no por un grupo político, por otro. La molestia es tal, que les manda decir a esos grupos que intentan apoderarse de la dirigencia estatal que la dejen trabajar o le digan en qué no están de acuerdo con ella, pues Cinthia siente que por su juventud o por su condición de mujer es que no la quieren al frente del PRI aun cuando su mandato termina hasta diciembre próximo. Se comenta que desde el centro del país empuja el senador sinaloense Mario Zamora por imponer en la dirigencia estatal a la diputada federal Paloma Sánchez y al exdiputado local Gómer Monárrez, aunque localmente también hay grupos que tienen sus propios intereses. Veremos quién gana.

Le siguen. Dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, se fue al librito para contener los contagios de coronavirus tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, en las que, según sus propios cálculos, llegaron de otra parte, principalmente de la frontera y de Estados Unidos, alrededor de 10 mil personas. Las medidas que se aplicaron para el fin de año seguirán de frente. Es decir, se limitarán los horarios en los centros de concentración de gentes, así como en los negocios, además de los aforos. El director de Salud, Ramón López Félix; el director de Inspección y Normatividad, Enrique López Miranda, y el secretario de Seguridad, Julio César Romanillo, tienen la mayor carga de responsabilidad. Se habla que el secretario Genaro García les trae marca personal para que cumplan con la encomienda del alcalde. Ya se sabrán los resultados dentro de 15 días.

Cuestión de sentido común. Con todo y la asistencia de miles de personas, la opinión pública ha criticado la fiesta popular organizada por el Ayuntamiento de Mazatlán para despedir el año en el malecón. Entre ellas sonó fuerte la opinión del mismo gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Durante la conferencia de ayer dijo que “el sentido común indica que un gobernante no debe realizar este tipo de eventos, pues es contradictorio”. Hay la versión de que el gobernador intentó convencer al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para que cancelara la celebración al considerarla un riesgo para la salud pública en momentos en los que el índice de covid-19 va en aumento y la cepa ómicron (tres veces más contagiosa que sus antecesoras) avanza en la entidad. Pero los mazatlecos saben que la fiesta y el espectáculo es una prioridad ya reconocida del munícipe.

Sufren daños. El viento y la lluvia que tocó la región de Guasave en los últimos días del año terminaron por siniestrar unas 200 hectáreas de maíz, lo cual tiene preocupados a los productores, pues fueron entre 27 y 30 mil pesos los que invirtieron por hectárea del básico en este ciclo, y aunque los lotes están acamados debido al viento que los echó abajo, esperan que se pueda recuperar algo. Con este golpe que le da a los hombres del campo el factor climatológico, se agudiza su reclamo para que el Gobierno federal los vuelva a apoyar con subsidios en el seguro agrícola, ya que es la única forma de que todos puedan tener acceso al mismo y no poner en riesgo su patrimonio. Será hasta hoy cuando se dé un informe más detallado de los daños que provocó el viento en los maíces, pues podrían ser más de 200 hectáreas las que fueron afectadas por ese fenómeno.

Sin resolver. En el Ayuntamiento y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jamapam) cunden las quejas y reclamos de una serie de brotes de aguas negras. Tanto es el reclamo que el exdirector de Desarrollo Agropecuario, Yososuke Katsuyosi Lau Osuna hasta videograbó y lo compartió en redes sociales. Esta acción fue por muchos catalogada como un golpeteo político, sin embargo, algunos ciudadanos dicen que esta problemática se ha salido de las manos de la autoridad municipal que encabeza la alcaldesa María Elizalde. Y es que no solo el exfuncionario ha salido a denunciar con video, sino que los ciudadanos presentan las fugas en cada esquina con fotos en redes sociales.