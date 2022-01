audima

Generosos, pero con ellos mismos. Como desproporcionado e imprudente calificó desde Culiacán el gobernador Rubén Rocha Moya el aumento al presupuesto que los regidores de Guasave se autoaprobaron el pasado 31 de diciembre, como regalo de Año Nuevo, para con ello tener acceso a recursos adicionales para “apoyo y gestoría social”, lo que significa un incremento del 62 por ciento a sus ingresos, y que junto con los 5 mil pesos que reciben semanalmente para combustible elevará la suma mensual a poco más de 60 mil pesos. Cuestionado sobre esta acción, el mandatario estatal consideró que debió haber prudencia política y no por tener la sartén por el mango hacer cosas que no son bien vistas, sobre todo cuando hay cientos de empleados que ganan muy poco y en lugar de mejorarles el sueldo a ellos, son los regidores quienes se autoaprueban una partida que vaya usted a saber cómo la ejercerán, además de que hacer gestoría social con recursos públicos no está entre sus facultades.

Medidas. La tendencia al alza de los casos de coronavirus obligó a la administración del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a tomar medidas adicionales de restricción en los negocios públicos y privados: el aforo en estos será del 50 por ciento. Esto será para los lugares cerrados y para los abiertos hasta del 65 por ciento. Hay otras acciones que se tendrán que cumplir porque de lo contrario habrá sanciones severas. De hecho, Vargas Landeros adelantó que si no se para la ola de contagios serán más enérgicos. Sin embargo, por lo pronto no se contempla el confinamiento ni el cierre de los negocios, con lo que se ponen en la misma sintonía que el gobernador Rubén Rocha Moya. El respiro que hay es que pese a la ola de contagios no se ha elevado el número de hospitalizados por ese mal en el municipio. Pero eso no debe de ser consuelo, sino que se tienen que cumplir las medidas para que el virus no se propague más.

Le baja de tono. En Mazatlán, la polémica desatada por la fiesta para recibir el año que llevó a cabo el Ayuntamiento durante la velada de Año Nuevo derivó en una confrontación entre el Gobierno del Estado y el gobierno municipal. Al gobernador no le gustó en absoluto que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres haya puesto oídos sordos a los llamados para suspender la fiesta y así lo ha hecho público. Derivado de ello, el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuen advirtió que de seguir la escalada de casos covid-19 en el puerto se cancelará el Carnaval de Mazatlán 2022, cuya organización ya está a más del 70 por ciento. Benítez Torres, por su parte, aligeró su discurso y de un “en Mazatlán manda el alcalde”, ha pasado a referir que no se necesita de amenazas para suspender la celebración o cambiarla de fecha. La fiesta está programada para llevarse a cabo del 24 de febrero al 1 de marzo.

Medida tardía. Vaya relajo el que se creó el pasado miércoles en el estadio de Algodoneros de Guasave, luego de que personal de la Coepris en el estado decidió ese mismo día que iban a restringir el acceso al parque de pelota en un 65 por ciento, cuando los boletos para ambos cotejos se habían vendido desde el lunes, lo que provocó que muchos aficionados fueran dejados al margen del espectáculo a pesar de contar con su boleto de acceso. Esta acción provocó gran molestia entre los aficionados, por lo que optaron por abrir a la fuerza una puerta y meterse al inmueble, pues aunque la orden es con el fin de respetar los protocolos sanitarios, les pareció injusto que los dejaran fuera del espectáculo con boleto en mano, así que las autoridades tendrán que ser más cuidadosas en ese sentido y aplicar esas restricciones con mayor anticipación, pues con boletos vendidos, ya se vio que la afición no hará caso de ningún llamado, y la muestra ya la dieron.

A ajustarlos. Una vez concluido el plazo para que funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado presentaran su declaración patrimonial según la Ley de Responsabilidades Administrativas, resultó que de los actuales funcionarios ya lo hicieron en su totalidad, pero de los salientes faltan todavía un 10 por ciento de hacerlo, según comentarios de la síndica procuradora, Martha Olivia González. Este porcentaje representa alrededor de 10 personas, quienes ahora tendrán una prórroga para cumplir con su obligación, pues de no hacerlo, serían sancionados con una inhabilitación en la función pública de tres meses hasta un año. En este tema, tal parece que la actual administración le está poniendo el ejemplo a la anterior, ahora falta ver si los restantes cumplen con ello y de no hacerlo, si se aplica la sanción señalada.