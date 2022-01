Tercer Piso

audima

Cada quien sus alianzas y prioridades. Luego de que este sábado el gobernador Rubén Rocha Moya se reuniera en Mazatlán con el exalcalde priista Fernando Pucheta Sánchez y su estructura, hecho que levantó bastante polvareda en el taste político, al día siguiente la senadora Imelda Castro y la diputada federal Merary Villegas, ambas morenistas, mostraron imágenes de un encuentro que sostuvieron con el alcalde Luis Guillermo “Químico” Benítez, a quien muchos colocan desde ya en la pelea por la senaduría en el 2024. Las lecturas en ambos casos apuntan a las alianzas que ya se tejen con miras a la elección del 2024, no hay que olvidar que la senadora podrá buscar su reelección si el partido se lo permite, por lo que no puede equivocarse en esa búsqueda de aliados, no hay que olvidar que entre el Químico y el gobernador existe una pugna de poderes, aunque ellos lo nieguen, y esa liga tarde o temprano terminará por romper, al menos eso advierten quienes saben de política.

Alto riesgo. Todo hace indicar que los funcionarios del Gobierno del Estado quedaron pasmados ante el problema del coronavirus. Cuando menos eso es lo que reflejan las largas filas y aglomeraciones en las diferentes dependencias que están en la Unidad Administrativa en Los Mochis cuando la ola de contagios está en su mero apogeo. El Registro Civil, Catastro, Recaudación de Rentas, Juzgados, entre otras, lucieron ayer repletos de ciudadanos que no fueron atendidos como debe de ser para desalojar las áreas porque muchos funcionarios y empleados de las dependencias no están trabajando por estar contaminados del virus. Es comprensible que la atención sea tortuosa, pero eso aumenta el riesgo de contagios entre los que acuden a realizar uno u otro trámite. Algo tendrán que hacer los funcionarios del Gobierno Estado para disminuir el riesgo. Ni viendo atinan.

A la par. Con la recuperación de Mazatlán como destino tradicional de sol y playa a la cual le apostó el Gobierno del Estado con la inversión de cientos de millones de pesos, ha venido aparejada una voracidad de los sectores por la invasión y el usufructo de los espacios públicos, específicamente las playas. La exdirectora de Ecología, San Juan Gallardo, declaró que durante su gestión paró seis proyectos de construcción en área de playa porque violaban la ley. El ciudadano Javier Calderón obtuvo un amparo que ha detenido la construcción de cuatro restaurantes en la zona de playa, cuyos estudios de impacto ambiental no estarían en regla. Además, el diputado federal Juan Torres interpuso una demanda en contra de la ampliación de un restaurante en la Playa Norte por invadir la zona de mareas. Es claro que el mayor patrimonio turístico y natural de Mazatlán son las amplias playas, de libre acceso, y debería ser una prioridad de los tres niveles de gobierno.

Certificado obligatorio. En la reunión que sostuvieron ayer los consejos de Salud en Guasave se determinó que en breve será obligatorio contar con el certificado de vacunación anticovid para acceder a los diversos establecimientos, y aunque esta medida fue muy criticada cuando se puso en marcha en municipios como Mazatlán, el aumento constante de contagios ha orillado a las autoridades a recurrir a este tipo de acciones para frenar la cadena de infectados. También se volverá a limitar el aforo a restaurantes, gimnasios, bares, cantinas, cines, iglesias y tiendas, a un 50 por ciento, además de impedirle el acceso a menores de 12 y mayores de 65 años. En el beisbol continuarán las cosas como hasta la semana pasada, con un 65 por ciento de aforo y prohibida la entrada a menores de 15 años, medidas que ojalá y resulten porque la situación se ha complicado en Guasave, y será vital que la sociedad apoye para que las instituciones de salud no se vayan a saturar con tantos contagios.

Tema pendiente. El que tiene la consigna de trabajar y hacer el tema de la proyección turística crezca, a través de la imagen del ídolo Pedro Infante Cruz, es el director de Instituto Municipal de la Cultura de Salvador Alvarado, Romel Omar Báez Lugo, y es que luego de recibir esta dependencia encontró que la casa en donde viviera el ídolo su infancia y una parte de la juventud estaba siendo usada como bodega, por lo que estableció un plan de trabajo para desempolvar el área. Y es aquí donde sale la duda luego que la administración que acaba de cerrar hizo un pago de 200 mil pesos a los familiares del cantante para el uso del nombre y relacionarlo con el municipio, uso que quedó intacto porque ni acciones, eventos ni la proyección en redes sociales y medios de comunicación que tanto se había presumido se realizó. ¿Pago por un uso de nombre que no se explotó? La situación no se detiene ahí porque lo poco que se tiene se encontró entre el polvo y sin haber hecho alguna acción de rescate de la marca Pedro Infante.